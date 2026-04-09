白沙屯媽祖進香周日登場！疾管署監測1指數上升 提醒民眾注意

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，而今年報名香燈腳已破45萬人次，將從苗栗通霄拱天宮出發一路南下至雲林北港朝天宮。天氣轉熱、人潮聚集，疾管署擔心腹瀉、流感、登革熱疫情，尤其近期監測，包括雲林、台南、高屏等地病媒蚊指數上升，今特別警示，提醒民眾民眾進香務必注意個人防護。

疾管署發言人曾淑慧表示，時序即將入夏，隨氣溫升高，也將進入病媒蚊活躍的季節，目前監測南部病媒蚊指數上升。今年截至4月7日，累計33例登革熱確診病例，均為境外移入，但台灣有埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊，需留意避免本土感染。今年3、4月監測發現屏東、高雄、台南及雲林等地區病媒蚊指數上升，天氣逐漸變熱，病媒蚊較活躍，提醒民眾注意。

疾管署監測顯示，今年登革熱境外移入病例多自東南亞國家移入，占69.7%，病例數低於2024年及2025年同期。全球登革熱疫情持續，自今年截至3月已報告超過50萬例登革熱病例和100多例與登革熱相關的死亡病例，主要分布於美洲，以巴西及玻利維亞等；亞洲鄰近國家，如越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國等病例數高於去年同期。

疾管署說，今年第13周腹瀉門急診就診11萬7938 人次，較前一周14萬643人次下降；另全國近4周共接獲107起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計46起，以檢出諾羅病毒38件，占82.6%為多。

曾淑慧提醒，進香過程人潮眾多需要特別注意手部衛生，還有呼吸道疾病如流感、新冠，還有沙門氏菌、諾羅病毒等飲食衛生都要特別注意，避免引發腹瀉。