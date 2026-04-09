捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：關鍵時刻能救命

捷運是不少學生及上班族通勤必乘的交通工具，而車廂內的安全設計也備受關注。台北捷運透過臉書分享一項不易被注意的設施，指出列車車頭其實設有一扇「神秘之門」，平時幾乎不會使用，但在緊急時刻卻扮演重要角色。

台北捷運表示，這扇設置於駕駛室前端的逃生門，主要用於列車發生異常或突發狀況時，提供乘客另一條撤離路線。當事故發生時，乘客可透過駕駛室進入前端逃生門，從該出口迅速離開列車，降低風險。

雖然這項設施平常鮮少啟用，但台北捷運強調，「越少用，越要顧好」，但真心「希望你永遠用不到」。為確保設備在關鍵時刻能正常運作，維修人員會定期進行多項檢修作業，包括門體結構檢查、機構潤滑保養，以及實際開啟測試等，確保逃生門隨時處於可使用狀態。

台北捷運也指出，這些隱藏在日常中的細節設備，都是維持行車安全的重要環節。透過持續且嚴謹的維護機制，讓乘客在每一趟通勤旅程中，都能享有更安心的乘車環境。