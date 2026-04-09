牙套之亂羅生門？營收上億MIT隱形矯正品牌爆療程卡關 創辦人、醫師互控

近期國內隱形牙套市場風波不斷，主打高CP值的MIT品牌「歐耐恩」遭外界質疑停業失聯、患者拿不到牙套，引發上千名民眾療程中斷的醫療爭議。業者今日召開記者會反擊，直指事件背後並非單純經營問題，而是牽涉診所經營權爭奪、醫療制度漏洞與產業權力結構的複雜糾葛，讓事件急速升溫。

歐耐恩創辦人蔡枘頤指出，自2026年1月起，與品牌合作的三家診所院長涉嫌以更換門鎖、掌控帳戶與系統權限等方式，接管診所營運並排除總部團隊，涉及侵占資產與營收金額高達上億元。更關鍵的是，院方拒絕接收已完成製作的隱形牙套，使大量患者療程被迫停擺。

由於隱形牙套在法規上屬於醫療器材，依法僅能由廠商出貨至醫療院所，無法直接交付患者，使得品牌端即使持續生產，也無法繞過診所提供產品，形成「牙套做得出來、卻送不到患者手中」的制度困境。三院長侵占診所上億，挾公會權勢坑殺MIT牙套品牌，此舉不僅加劇患者恐慌，也進一步衝擊品牌信譽。

蔡枘頤指控，牙醫師公會在未完整查證情況下，即對外發布「停業失聯」訊息，並成立協助平台，引導患者轉向其他療程，造成市場誤判品牌已倒閉。這對市場與民眾來說，幾乎等同宣告品牌已經倒閉。上千名患者的恐慌、退款與怒火，全部灌向品牌端。

社群平台及Threads上也有許多網友分享：聽說台灣隱形牙套品牌「歐耐恩」倒了、不知道是週轉不靈、還是捲款潛逃、診所完全聯絡不到「歐耐恩」......蔡枘頤說，三家診所院長先奪走診所，再說負責人失聯；先拒收牙套，再讓病人以為是「歐耐恩」不出貨，罔顧消費者的權益。

被指控的三位醫師陳執中、林俊佑、陳威碩發出聯合聲明稿，也親至記者會現場說明，關於非法換鎖，事實是蔡枘頤在外面積欠鉅款，公開的司法判決書系統資歷相當豐富，年前曾有不明人士到診所欲強行搬走設備抵債，為了防止醫療設備遭惡意變賣影響療程，並保護病患隱私，因此築起最後一道防線。

聲明稿指出，蔡枘頤早已深陷千萬債務泥淖，更有前公司員工等證據指出她時常挪用公款做私人花費。而自去年起，不僅連續三個月挪用診所營收、停發醫師薪水，甚至惡意積欠診所基層員工勞健保費長達半年，導致負責醫師已收到法務部強制扣押資產的公文。

負責醫師在發現被其滿嘴謊言矇騙的真相後，第一時間毅然接管診所帳戶，不僅投入診所僅存的微薄資金，更自掏腰包補貼，優先全數繳清員工被積欠的勞健保費以保障勞工權益。三位醫師備妥了「銀行代付匯款憑證與勞保繳款單」，證明是醫師團隊在替這家失職的公司救火。

陳執中表示，目前已有超過八成的病患在了解真相後，選擇繼續信任醫師團隊，三位醫師的病患約有600位持續治療，選擇其他矯正器，多出的費用差額部分由醫師自行吸收。三位醫師強調，這不是商業糾紛，這是一場守護醫療良知與病患權益的抗爭。

陳威碩表示，早已掌握「歐耐恩」內部的截圖對話，證據顯示，這是一場「先違約、後抹黑、再勒索」的預謀劇本。該公司明知經營不善、法院認證跳票已達2770萬，卻想透過媒體壓力來逼迫醫師低頭、甚至企圖拉牙醫師公會下水。目前已經完成所有蒐證，針對不實言論，將正式提起「加重誹謗」與「誣告」。

歐耐恩創辦人蔡枘頤指出，三名診所院長接連惡意侵占診所，更讓上千名病患權益受損。記者廖靜清／攝影