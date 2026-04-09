北市聯醫博弈門診 每年助100多人顯著改善賭癮

針對賭癮，台北市立聯合醫院松德院區臨床心理師徐士閎今天表示，民國109年設立全台首個博弈門診，每年100多人導入療程，以思考中斷法顯著改善並追蹤中，有需求者可尋求協助。

徐士閎告訴中央社記者，松德院區從109年首創博弈門診以來，每年有幾百人前往看診，其中7成是家人帶去、3成自行前往，也因此其中僅1/3、每年約100多人看診後有接受療程，而不論是家人或當事人，居多是透過網路搜尋得知有此門診。

他說，療程為8週、16節，1週2節，掌握戒賭有復發問題，但這不只是意志力不足的問題，醫學已將這種強烈想賭的衝動稱為渴癮（craving），並有對策。

徐士閎說明，長期賭博會讓大腦中的「想要（Wanting）」系統被放大、敏感化，但並非變得更喜歡賭，而是變得更容易想賭，且往往是在沒有察覺下發生，這時臨床上會導入「思考中斷法（thought-stopping technique）」，例如打電話給某人、彈橡皮筋產生感官刺激等來轉移注意力。

他強調，「思考中斷法」是包套的，且需要反復練習養成習慣，藉此學會怎麼度過渴癮發生的一刻，目前院區每年臨床有100多人接受療程，不管整個嚴重度、相關認知偏差及生活品質，多獲得顯著改善，沒再去賭博並持續追蹤中。

他補充，目前院區看診者年紀多在30幾到50幾歲間，性別上男性過半，不過醫學資料顯示，若以整體賭癮人口來看，男女性其實各半、差異不大。

徐士閎說，不論是前往看診或是接受療程的人，個資都獲得保護，且跟國外相關醫學資料所述一樣，療程效果不錯且可維持，就他所知，全台仍只有松德院區有此門診，呼籲有相關困擾者及早尋求協助。