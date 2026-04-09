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瘋媽祖莫讓病毒隨行 疾管署籲勤洗手、加強防蚊

中央社／ 台北9日電

宗教盛事白沙屯媽祖進香將起轎，追隨「女神」腳步當心登革熱病毒跟著跑，疾管署今天示警，包括雲林、台南、高屏等地病媒蚊指數都見上升，提醒民眾注意飲食衛生、加強防蚊。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香，將於12日深夜登轎，為期8天7夜，根據拱天宮統計，逾45萬人報名與媽祖同行。

時序即將入夏，也將進入病媒蚊活躍的季節，衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿提醒，進香過程人潮聚集，又難免有飲食，加上天氣開始轉熱，若民眾忽略手部衛生、呼吸道禮節及防蚊措施，長時間於戶外參與人潮密集活動，可能讓腹瀉、流感或新冠、登革熱等疫情又傳播開來。

疾管署發言人曾淑慧告訴媒體，疾管署監測發現，目前南部的病媒蚊指數已見警訊，雲林、台南及高屏等地，3月底、4月初的病媒蚊指數，已明顯較1月、2月出現緩升現象。而今年截至4月7日，國內已累計33例登革熱確診病例，均為境外移入，擔心可能衍生本土個案。

除了防蚊，腸胃問題也要注意。曾淑慧說，清明連假以來，國內南北均已爆發大規模食物中毒事件；上週腹瀉門急診就診11萬7938人次，較前一週14萬643人次下降，但依往年經驗，國內腹瀉求診人次在清明連假之後就會明顯上升，至少要1、2週才會下降。

曾淑慧提醒，民眾應留意自身健康狀況，注意飲食衛生，穿著淺色長袖衣褲防蚊，適時補充水分，避免陽光直接曝曬；若出現發燒、咳嗽等不適症狀，應盡早戴口罩就醫並休息。

「應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。」曾淑慧並表示，出門朝聖前，別忘了先把家裡的積水容器「巡、倒、清、刷」，別讓蚊子伺機「成家立業」。

北港 台南 苗栗縣

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