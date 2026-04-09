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本國、外籍都適用！雇主扣留勞工身分證件 最重將罰30萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今日拍板「就業服務法」修法草案。記者黃婉婷／攝影
行政院會今日拍板「就業服務法」修法草案。記者黃婉婷／攝影

為協助企業符合國際人權標準並強化供應鏈治理，行政院會今日拍板「就業服務法」修法草案，禁止雇主或仲介扣留勞工護照等身分文件、侵占財物及收取保證金等行為，違者可處6至30萬元罰鍰，仲介最重可處停業處分、雇主則廢止聘用外國人許可及管制申請案，保障勞工保管證件的自主權。

現行條文規範，禁止雇主、仲介違反求職者或員工意願扣留其身分證明等文件，修法後即便「勞工同意也不可以」，無論本國勞工或外國勞工都適用。

草案明定，雇主於招募或僱用時，仍不得有留置求職人或員工身分證明相關文件、侵占財物等情事；私立就業服務機構及其從業人員於招募、僱用或從事就業服務業務時，不得有留置求職人或勞工身分證明相關文件、侵占求職者或勞工財務財物，或收取保證金（不分名目）等情事。

修法後，未來雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件；若雇主或人力仲介違反新法規定，將處6萬至30萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業一年或廢止設立許可，雇主則廢止現有聘僱外國人許可並管制申請案件。

勞動部勞發署副署長陳世昌強調，扣留證件無法遏止逃逸或失聯，盼藉修法確保勞工文件自主權，未來強化宣導證件自主保管，雇主或仲介得受委託辦理事項，但應約定返還期限，且在辦理期間，移工仍有隨時、無條件取回的權利。

媒體關注，就服法修法，是否為呼應台美對等貿易協定（ART）、應對美方301條款調查中有關勞動保障的承諾。

行政院發言人李慧芝指出，保障勞權、接軌ILO規範是我國長期推動的重要政策，2017年起便持續研議修法，此次修法有助接軌國際，強化勞雇平等關係，並增加供應鏈社會責任，避免企業面臨風險。她提到，ART是我方因應301調查的最有利基礎，美方亦肯定我方在ART中增進勞動保障的相關承諾。政府核心目標不變，將以維護國家及產業最大利益為原則，鞏固台灣產業相對優勢及最佳待遇。

勞動部次長陳明仁補充，不只美方，歐盟、聯合國、ILO等國際相關組織，都對勞動權益保障有與時俱進的要求，這已是企業進入國際賽的「標準配備」，此次修法是因應ILO強迫勞動指標中，有一項是「扣留身分證明文件，限制勞工身分自由」。

陳明仁說，現行法規雖禁止違反勞工意願去留置文件，但在實務上常衍生出「勞工同意留置」的情形，在實務上發生很多爭議，修法後將讓雇主不必從事該行為，避免升高強迫勞動風險，讓勞工完整落實持有保管證件的自主權限。

政院 求職 修法

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