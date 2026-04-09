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外傭聘僱條件放寬 監院：涉及女性工作權保障籲暫緩

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
下周大幅放寬聘僱外傭條件，人權會表示，涉及女性工作權保障籲暫緩。圖／聯合報系資料照片
下周大幅放寬聘僱外傭條件，人權會表示，涉及女性工作權保障籲暫緩。圖／聯合報系資料照片

政院日前宣布，4月13日起將大幅放寬聘僱外籍家庭幫傭條件。國家人權委員會今天表示，新制恐加劇性別和階級不平等、衝擊勞動權益，呼籲政府暫緩推動，並全面檢討家庭類型移工制度，優先強化公共照顧體系，而非依賴低成本勞動力。

人權會指出，新制未進行性別及人權影響評估，已具有國內法效力的消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）、經濟社會文化權利國際公約（ICESCR）、兒童權利公約（CRC）等國際人權規範，均要求政府應透過制度的安排，確保家長和照顧者平衡工作和家庭生活，以免個人尤其是女性，因為照顧家人子女而在勞動市場遭受不利待遇。

人權會表示，依據政府的說明，推動新制是為因應家庭結構變遷，希望多一個幫手來協助勞工兼顧工作與家庭生活，然此政策方向卻與近20多年來我國歷任政府推動托育公共化、讓不同階級家庭都能平等近用托育服務等改革方向背道而馳，無助改變傳統性別角色分工，也不利促進友善育兒家庭制度的發展。

人權會強調，政府推估有144萬多家庭符合申請資格，然而能夠受惠的恐仍僅限社經條件高的富裕家庭，無助於一般勞工及受薪家庭解決育兒和工作兩頭燒的困境，政府也未充分評估新制對性別及兒少人權的影響，倉促推行此亟具爭議的政策，人權會表達遺憾。

對於現行外籍幫傭制度，人權會說明，實務上面臨類似看護工勞動界線模糊與權益保障不足問題，在新制實行後，未來申請資格放寬及制度規模擴張的情況下，此類風險更可能被進一步複製並擴大；特別是在看護工申請條件較為嚴格、幫傭制度相對寬鬆的制度設計下，未來外籍家庭幫傭可能仍需兼任照顧病人或育兒工作，步上現行看護工剝削模式。

人權會指出，且當兒童照顧推回家庭私領域的範圍，政府也難以監管，無從確保兒童獲得妥善照顧，進而加劇家庭與移工間衝突與緊張，建議應先提升並保障移工人權，否則貿然擴大「外籍家庭幫傭新制」，恐將重蹈移工人權侵害之問題。

政院 行政院 人權

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