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政院修《廢清法》 非法棄置廢棄物重罰1500萬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

政院修法嚴懲亂倒廢棄物！之前曾有「土方之亂」傳出，顯示政府監管廢棄物傾倒有不足之處，環境部9日提出《廢棄物清理法》修正，將光電板、風機葉片納管，若非法棄置廢棄物，刑期從最高5年提高到7年，且併科最高1500萬罰金，且環境敏感區加重刑度2分之1，主管機關可裝設監視器，監管廢棄物傾倒。

科技查緝非法棄置

之前「土方之亂」還有太陽能光電板遭隨意棄置新聞頻傳，讓環境部9日提出《廢棄物清理法》修正，將太陽能光電板、風機葉片等新興廢棄物納入管理，由製造、輸入及設置業者負擔回收清除處理責任；另外，修法整合事業廢棄物再利用管理權責，從產源到最終使用者建立全程流向追蹤與產品認證機制。

修法也將導入電子圍籬科技執法，主管機關得裝設或利用監視攝錄系統。同時大幅加重刑事責任，將非法棄置刑期上限從5年提高至7年，並可併科最高1500萬元罰金，且針對棄置於生態、環境敏感地區加重其刑二分之一。針對非法棄置案件，得於行政處分送達後，免提供擔保向行政法院聲請假扣押以防止脫產，並確保遭棄置場址能清理復原。

規範再生材料使用

《資源回收再利用法》也將同步配套修正，包括更名為《資源循環推動法》、擴大資源循環管理至「產品全生命週期」，制定國家整體資源循環計畫，且每5年檢討一次，並設立跨部會之「資源循環推動會」。修法也讓環境部得指定產品及營建工程從設計時，就採行單一材質、易拆解或使用一定比率或數量的再生材料。

此外，可指定業者以重複使用、減少使用、延長使用或採取禁限用等源頭減量措施，從降低對原生資源的依賴，還有建立循環標誌、產品資訊揭露制度，讓消費者瞭解產品再生料使用比率、可維修性、耐用性及回收方式後選購，公部門將優先採購循環產品或服務，並獎勵民間採購，帶動永續消費。

取消「循環促進費」

媒體質疑，原本《資源循環推動法》要推動徵收「循環促進費」，為何沒有納入此次修法？資源循環署署長賴瑩瑩回應說，過去擔心廢料處理不明確，要確保用到對的地方，才會研議「循環促進費」，但如今全球循環經濟發展下，國內業者已成立「無機循環聯盟」，相關廢料處理已融入循環經濟下，就把防止非法棄置廢棄物的「循環促進費」取消。

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