想看高山杜鵑先揪團湊人數 合歡山交通管制全面升級

合歡山杜鵑花季將於4月登場，為因應大量賞花車潮，警方與公路單位啟動交通管制，自4月11日起至6月14日例假日與勞動節連假，於台14甲線翠峰至大禹嶺路段實施高乘載與流量管制，盼兼顧交通順暢與行車安全。

合歡山杜鵑花季每年吸引大批遊客上山賞花，為避免交通壅塞及事故發生，南投縣仁愛警分局表示，今年將配合交通部公路局，於花季期間實施分時、分流管制措施。管制路段為台14甲線18公里翠峰管制站至41.5公里大禹嶺與台8線交會處，管制時段為每日清晨6時至上午11時，鎖定賞花車潮最集中的時段。

仁愛分局指出，花季期間將採高乘載管制措施，小型車須搭乘3人以上方可通行，未滿3人車輛將禁止進入管制路段；大型重型機車、機車、客運接駁車及乙類大客車則不在此限。警方說明，此舉在於降低車輛數量，提升道路使用效率。

此外，若現場車流過於壅塞，將視情況啟動流量管制，採每10分鐘放行20輛車方式，分批疏導車潮，避免交通癱瘓。警方提醒，實際管制措施將依花況彈性調整，可能提前、延後或取消，民眾出發前應留意最新資訊。

仁愛分局也指出，合歡山各停車場已全面收費，且花季期間停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸工具，或改於平日前往，以減少塞車與找車位時間。

警方表示，花季期間將與埔里工務段、保七總隊及花蓮縣警察局新城分局等單位聯合執勤，除維持交通秩序，也將針對插隊、違規停車、危險駕駛等行為加強取締。另提醒駕駛人山區道路蜿蜒，應避免疲勞駕駛，確保行車安全。

警方呼籲，民眾上山前可先至交通部公路局網站查詢即時路況，並注意沿線CMS可變標誌資訊，隨時掌握天氣與道路狀況，審慎規劃行程，以確保賞花之旅順利安全。

花季期間實施高乘載管制，小客車須3人以上才能通行，警方於翠峰管制站進行車輛管制。圖／仁愛警分局提供