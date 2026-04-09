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徐若熙旅日苦惱「缺青菜」掀共鳴 藝人分享攻略：2處成補菜首選

聯合新聞網／ 綜合報導
效力日職福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，透露旅日「吃不到熱騰騰的青菜」，藝人史丹利因此分享赴日旅遊「補充青菜」的實用經驗。圖為2026經典賽時期。圖／聯合報系資料照
效力日職福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，透露旅日「吃不到熱騰騰的青菜」，藝人史丹利因此分享赴日旅遊「補充青菜」的實用經驗。圖為2026經典賽時期。圖／聯合報系資料照

效力日職福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，日前透露旅日最大困擾之一是「吃不到熱騰騰的青菜」，意外引發廣大共鳴。對此，藝人史丹利也在臉書社團「熱血史丹利大叔應援團」發文分享自己赴日旅遊「補充青菜」的實用經驗，掀起網友熱議。

史丹利指出，一般旅客到日本，多半集中在拉麵、壽司、豬排飯與燒肉等高蛋白、高油脂飲食，真正能攝取到大量蔬菜的機會不多。

他建議，若想吃到「熱的青菜」，可優先選擇一、居酒屋，常見有「野菜炒め（炒蔬菜）」或簡單蔬菜料理；若仍不足，則可轉向二、中華料理連鎖店，例如「日高屋」或「餃子的王將」，通常能點到較接近台灣口味的炒青菜。

此外，史丹利說，泰式料理店也是意外選項，經常能在菜單上找到炒空心菜；若真的無法取得熟食蔬菜，便利商店的生菜沙拉則能作為「最後補救方案」。

有網友分析，日本常見的「野菜炒め」多為高麗菜、豆芽菜、紅蘿蔔搭配肉片，偏向綜合蔬菜料理；而「青菜炒め」則較接近台灣人認知的單一葉菜熱炒，例如空心菜、菠菜或小松菜，並多會以蒜味來調味。但不少人表示，後者在一般餐廳並不常見，需特別尋找特定店家或居酒屋才吃得到。

針對「日本難吃到青菜」的話題，網友看法多元，有人認為日本的外食青菜種類少，多為高麗菜、豆芽菜、生菜，且葉菜料理方式單一，多為沙拉或簡單拌炒，在價格上甚至「跟肉一樣貴」。若是短期旅遊，容易因為餐餐大魚大肉，導致腸胃不適或便秘；但也有人認為「不吃青菜不一定會便秘」，其他食物也同樣含有纖維可助消化。

有趣的是，過去曾有日本來台旅客抱怨過台灣也難吃到青菜，日本網友あんまゆうま在社群平台分享台灣行時表示，在台灣旅行時「蔬菜攝取不足」，及部分建築外觀老舊，成為此行較負面的印象。

對此，當時就有不少台灣網友感到相當錯愕，紛紛留言表示「野菜不足？是不是看錯」、「台灣明明一堆燙青菜」，認為在日本外食反而更難攝取到蔬菜，「幾乎都是肉跟澱粉」、「要靠青汁補充」，凸顯兩地在飲食習慣上的差異。

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