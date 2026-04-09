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吃了就瘦、一周見效？桃園去年食品違規廣告暴增6成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今公布去年度食品廣告查處結果，全年共查獲611件違規案件，較前一年暴增62%。圖／桃園市衛生局提供
桃市府今公布去年度食品廣告查處結果，全年共查獲611件違規案件，較前一年暴增62%。圖／桃園市衛生局提供

食品廣告常見「吃了就瘦」、「一周見效」、「逆齡抗老」等不實內容，桃市府今公布去年度食品廣告查處結果，全年共查獲611件違規案件，較前一年暴增62%。衛生局提醒，借出電商帳號供他人刊登違規廣告，恐與實際販售者同被認定共同行為人，一起挨罰。

衛生局表示，違規廣告以網路平台為大宗，占整體案件79%，其中個人賣家比例高達61%，是違規廣告的主要來源。衛生局分析常見違規宣稱，以減肥瘦身類最多，常見話術包括搭配身材對照圖片，宣稱產品可吸附油脂、燃脂或阻斷脂肪吸收。

其次為皮膚美容類，包括抗老、淡斑、美白回春、祛痘養顏等宣稱；第三則為新陳代謝類，如解酒、控糖、促進循環等，部分內容已涉及醫療效能宣稱。

衛生局指出，近期新興違規型態，包括有民眾將蝦皮等電商平台帳號借給他人，由對方刊登違規食品廣告販售商品，帳號出借者與實際刊登者可能被認定為共同行為人，將一併受罰，提醒民眾切勿輕易出借帳號。

依食品安全衛生管理法第28條規定，食品廣告涉及誇大不實、易生誤解，可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；若宣稱醫療效能，罰鍰上限提高至500萬元，且針對累犯與電視廣告將採加重處分。

衛生局表示，食品僅提供熱量及人體必需營養素，不具任何療效。購買前建議先「停」下冷靜判斷廣告內容是否誇大，「看」清楚標示與說明，並「聽」取專業醫事人員建議。民眾若發現疑似違規食品廣告，可撥打食品安全檢舉專線或向衛生局通報。

桃園 衛生局 廣告

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