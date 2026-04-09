藝術家陳香伶油畫連兩年藝術之都巴黎展出呈現女性覺醒

台南應用科大美術系副教授陳香伶，去年作品在法國巴黎大皇宮展出，今年再受邀以作品「纏綿」、「戀戀紅塵」參與由台灣女性藝術協會在巴黎主辦的「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」聯展、展出到11日。

陳香伶以古典寫實油畫描繪女性議題聞名，擅長「以畫筆為繡針、描繪女性覺醒之路」，這次要以西方油彩為針，在巴黎有兩百百年歷史的舒瓦瑟爾拱廊街（Passage Choiseul），「述說台灣女性溫潤而深邃的生命語彙」。

陳香伶身兼台灣美術院院士、成大建築系副教授，多年深耕古典寫實油畫。近年作品以「幽微中見艷燦」呈現，捕捉清代鳳冠霞帔與古老繡衣在光影下的細膩質地。陳香伶稱，自己的創作過程猶如古時閨中女子，一筆一畫皆是心血。

她去年受邀參加巴黎首都藝術展（Art Capital），作品「烈愛」以極致細節探討女性在傳統束縛下的生命張力。今年兩件畫作「纏綿」與「戀戀紅塵」延續對「物化」與「覺醒」的思辨，透過描繪古代婚嫁物件，暗喻女性從父權社會附屬地位，走向自我定位的轉變。

陳香伶表示，身為人女、人妻與人母，畫布上的每一寸絲絨，都反映了她對生命歷程的感悟。她以細膩寫實技法勾勒女性在婚姻角色的定位，繡面象徵祝福與祈願的吉祥圖騰，卻也隱涵傳統父權對女性的束縛。

陳香伶說，使用西方的油畫媒材描繪東方傳統文物，使畫面跳脫西方意識形態框架，希望展現台灣本土的文化底蘊。

女藝會理事長王玉齡帶領九位台灣女性藝術家參展，策展人張瑞頻表示展出作品以「思想、族群、多元性」為核心，透過繪畫、雕塑、裝置及跨媒材等多樣形式，展現台灣女性藝術家在全球化浪潮下的獨特觀察。

陳香伶表示，這場跨越國界的藝術對話，不僅展示台灣當代女性藝術家創作高度，更在巴黎這藝術之都，綻放屬於台灣島嶼的獨特芬芳。歡迎旅法僑界與各界前往參觀，感受她筆下幽微光線中絲綢與刺繡的艷麗燦爛，那「曖曖內含光」深邃生命力。

藝術家陳香伶畫作再到巴黎展出，左為駐法代表郝培芝。圖／陳香伶提供

藝術家陳香伶畫作再到巴黎展出，作品呈現女性覺醒與定位。圖／陳香伶提供