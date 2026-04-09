新生兒尾椎凹洞…別以為是演化證據 醫曝恐「脊柱裂」影響神經發展

不少新手爸媽在替新生兒洗澡時，會發現寶寶尾椎附近出現看不見底部小凹洞，千萬別以為是「人類從猴子演化而來的證據」，此凹洞如果還有皮膚裂口或毛髮叢生，或類似血管瘤的紅色變化，北醫附醫兒科主任張璽說，這些特徵可能與「脊柱裂」相關，家長需提高警覺、及早評估，避免影響孩子的神經發展。

脊柱裂屬於先天性神經管閉鎖不全疾病，發生於胚胎發育早期，當脊椎與周圍組織未完全閉合，恐導致脊髓與神經發育異常。嚴重型通常出生時即可察覺，但較常見的「隱性脊柱裂」，外觀可能僅表現為尾椎附近的小凹洞、皮膚竇道、脂肪瘤或血管瘤等異常。

張璽說，部分隱性脊柱裂患者在嬰兒期並無明顯症狀，但隨年齡增長，脊髓可能因固定而受到拉扯，形成「脊髓拉扯症候群」，進一步出現下肢無力、步態異常、足部變形，甚至大小便控制困難與反覆泌尿道感染等問題，因此早期發現格外重要。

張璽說，新生兒及六個月內嬰兒因椎骨尚未完全骨化，「脊椎超音波」是理想的第一線工具，此檢查具備無輻射、不需麻醉、檢查快速且可重複追蹤等優點，可評估脊髓位置、終絲厚度及是否有脂肪瘤等異常；若發現問題，才會進一步安排核磁共振檢查。

他說，脊柱裂也是少數可預防的先天性神經疾病之一。研究顯示，懷孕前及懷孕初期補充葉酸，可大幅降低神經管缺陷發生率。醫界建議，備孕女性每日補充400微克葉酸，高風險族群則需在醫師指導下增加劑量。

張璽說，孩子的神經發展影響一生，面對尾椎皮膚異常不必過度恐慌，但也不應輕忽可及早諮詢專業醫師，目前北醫附醫已整合兒童神經科、神經外科、復健科及泌尿科，提供跨團隊照護，並常規提供嬰幼兒脊椎超音波檢查服務，未來也將納入新生兒自費篩檢項目，提升家長就醫可近性。