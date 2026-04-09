辛樂克颱風最快今晚生成 氣象署：這兩天鋒面接近北東再轉雨

天氣放晴且回暖了，中央氣象署預報員趙竑上午指出，多雲到晴穩定天氣可持續到下周一，高溫可達33度。此外，熱帶性低氣壓TD04最快今晚形成颱風「辛樂克」，對台灣和日本都沒有直接影響。

趙竑表示，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD04形成，將持續向西北方面移動，往日本東南方海面移動，預估最快今晚增強為今年第4號颱風「辛樂克」，對日本和台灣都沒有什麼直接影響。

趙竑指出，鋒面從黃海一路延伸至長江流域，台灣偏西南風環境，感受比較熱，並持續到明天。周六鋒面接近，桃園以北、東北部有零星陣雨，雲量偏多。下周日又有鋒面逐漸建立，下周一往南移到台灣附近，周二進入北部近海，天氣有明顯變化。

未來降雨趨勢，趙竑指出，今天至下周一天氣穩定、各地晴到多雲，僅午後山區有零星雨。其中，周六鋒面接近，桃園以北、宜蘭降雨機率提高。下周二鋒面到台灣近海，北部降雨機率高，整天有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。下周三鋒面通過加上東北季風影響，北部及東半部整天有不定時短暫陣雨，其他山區也有午後短暫陣雨。

溫度方面，趙竑指出，今、明天溫度偏高，都有30度以上，局部地區可達32至33度。明天由於西南風較強，中部以北、台東南側溫度較高。周六至下周日雲量偏多，高溫稍下降；下周二鋒面接近影響，溫度逐漸下降，高溫約25至26度，周三高溫僅剩23至24度，北台灣感受偏涼。

趙竑也說，今天至周一金門及馬祖，今天晚間至明天清晨台南以北，周六清晨桃園以北有霧或低雲，提醒民眾注意。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供