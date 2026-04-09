頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

兒童肥胖問題日益受到關注，兒童腸胃科醫師洪華希近日於臉書發文指出，「小時候胖不是胖」的觀念早已過時，千萬別再說「長大抽高就會瘦」了！並引用最新研究警告，若兒童從小即處於重度肥胖且未改善，恐導致壽命大幅縮短，甚至減少數十年。

洪華希引述2025年刊登於《Obesity Facts》的研究指出，兒童肥胖與壽命存在顯著關聯：若從4歲即為極重度肥胖且未控制，壽命恐減少約37年，且若12歲達極重度肥胖且未改善，預期壽命可能僅剩45歲。

洪華希稱此研究結果讓他頭皮發麻，並強調肥胖發生年齡越早、程度越嚴重，且長期未控制，將導致多重慢性疾病提前出現，進而縮短壽命。

洪華希並提醒家長，根據臨床觀察顯示，兒童肥胖影響的層面相當廣泛，不僅是體型問題，還涉及多項健康風險，包括：

一、生長發育：例如青少年衝刺期身高增幅減少，骨齡提早癒合、性早熟。 二、身心發展：例如憂鬱、遭霸凌 三、呼吸系統：例如睡眠呼吸中止症 四、心血管疾病：例如高血壓、高血脂 五、代謝疾病：例如糖尿病 六、肝臟問題：例如脂肪肝 七、生殖系統：例如不孕症 八、骨骼問題：例如關節變形與疼痛

此外，肥胖兒童未來的醫療支出，也顯著高於正常體位者。

悲觀的是，洪華希指出，過去研究已證實約55%的肥胖兒童會成為肥胖青少年，而有約80%的肥胖青少年會延續至成年仍是肥胖者。顯示若未及早介入，肥胖則具有高度「延續性」。

另據牛津大學領銜、分析近50萬人資料的研究顯示，影響壽命的關鍵不只基因，環境因素更為重要。該成果已發表於《Nature Medicine》。

研究指出，多項因素與壽命縮短相關，包括：吸菸（死亡風險增加約60%）、社經地位低落（約20%至40%）、睡眠不足（約15%）、10歲時肥胖（約10%），都會影響人類的壽命長短。相對地，規律運動、有較高收入與教育程度的人，則能降低死亡風險的比率。

洪華希提醒家長，若孩子體重已明顯超標，應及早尋求專業評估與介入，而非抱持「長大抽高就會瘦」的迷思。他強調，與其未來面對慢性病與高額醫療支出，不如從小建立健康飲食與生活習慣，才是守護孩子健康與壽命的根本之道。