新北清六食堂驗出11件沙門桿菌！業者移送 市府協助求償

新北清六食堂便當店近日爆發疑似食物中毒案，衛生局統計至今上午10點又新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共18人住院、12人留院觀察，清六食堂三家分店均仍暫停營運，尚未提復業申請。

衛生局說明，昨日傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群(Salmonella group D.)，依據現有資訊已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，本局已移送檢調偵辦。另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。

新北市長侯友宜今也表示，食安絕對要嚴格把關，更重要一定從來源追溯，當食安問題一出現，餐廳發生事情時衛生局就到現場，查扣相關證物外，也採取預防性措施，把所有的分店要求停業接受檢查。

侯友宜說，這段時間除嚴格檢查，也快速將食材送到檢驗室，昨天快速驗出沙門氏桿菌，第一時間除讓業者移送司法檢調偵辦，消保官也啟動對被害者協助來給向業者求償，業者一定要負起責任。