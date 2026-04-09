影／南投焚化爐案爆程序爭議 環團檢舉疑未環評先動工

南投名間焚化爐案再掀爭議，地方自救會與環團今天赴監察院陳情，指控在二階環評尚未通過前，疑已展開聯外道路拓寬等工程，恐涉程序違法並衝擊石虎等瀕危物種棲地，要求立案調查並立即停工。

名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉公所及環團代表今天上午陳情，質疑南投縣政府與財政部國產署在推動名間焚化爐案過程中，涉嫌於環評未完成前即進行相關開發作業，包括拓寬道路及管線設計，恐已破壞柴棺龜與石虎等重要棲地，因而蒐集資料提出檢舉，請求監察院調查南投縣環保局與國產署是否涉有疏失。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，各界反對南投縣政府要在名間設置焚化爐案，屢次抗議程序不公，包括財政部國產署不當先撥用國有土地、南投縣環保局選址黑箱，一階環評草率、二階環評範籌界定時動員大批警力介入干涉，以及南投環保局涉嫌在環評未通過前就要違法拓寬聯外道路。

陳椒華指出，開發單位南投環保局在一階環說書定稿本登載要加強石虎保育，卻涉嫌偷跑程序，在二階環評仍未開始審查之際，就進行聯外道路新民巷拓寬作業招標、道路管線設計協調，並公開表示明年就要發包拓寬工程，質疑南投縣環保局的作法表示此案一定會過關？環團要求南投縣政府立即停止名間焚化爐案聯外道路拓寬作業，並要求國產署勿撥用名間焚化爐案聯外道路所需相關土地。

南投名間焚化爐案再掀爭議，地方自救會與環團今天赴監察院陳情，指控在二階環評尚未通過前，疑已展開聯外道路拓寬等工程，恐涉程序違法並衝擊石虎等瀕危物種棲地，要求立案調查並立即停工。記者許正宏／攝影