飯店常見「神秘椅子」是啥？內行揭真實用途：雙人房一個不夠

入住飯店或旅館時，常會看到一種看似椅子、又像小架子的家具，讓不少旅客感到好奇。近日就有網友在社群平台發文詢問其用途，坦言自己一直以為是用來晾毛巾或浴巾，引發熱烈討論，貼文更累積近60萬次瀏覽。

該名網友在Threads分享照片，只見房內擺放著一個類似板凳的物品，她忍不住發問「這到底是做什麼用的？」並表示自己長期以來都把它當作晾毛巾的工具。

飯店常見的「神秘椅子」，其實用途是行李架。 圖／AI生成

貼文曝光後，大批網友留言解答，其實這是「行李架」，主要用途是放置行李箱，方便整理物品且不必彎腰。不少人直言「竟然有人不知道它的用途？」、「放行李箱用的啦」、「曾經當過房務員，這就是行李架」。

也有網友進一步指出，行李架的設計與衛生考量有關，「在外住宿很怕『床蝨』，可能藏在地毯角落，行李若直接放地上整理，就有機會被帶回家」，因此使用行李架能降低風險。不過，也有人認為實用性有限，例如大型行李箱不易放置，或雙人房僅提供一個架子，使用上仍有不便，甚至直言「還不如直接放地上比較方便」。