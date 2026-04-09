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8成診所未聘護理師⋯中醫界爭取3.75億健保專款 資深護師加薪約2千元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統日前出席中華民國中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會暨2026國際中醫藥臨床學術大會，呼籲為護理人員加薪。本報資料照片。
賴清德總統日前出席中華民國中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會暨2026國際中醫藥臨床學術大會，呼籲為護理人員加薪。本報資料照片。

護理薪資議題再次浮上枱面，衛福部長石崇良昨天表示，為護理加薪為社會共識。中醫師公會全聯會指出，經該會積極推動，衛福部健保署已核定獎勵方案，於中醫門診總額投入3.75億元，優先用於改善護理人員薪資。理事長蘇守毅指出，今年起中醫診所新聘護理師，薪資至少3萬3300元，資深護理師則調薪至少一個投保級距、約2千元，盼藉此吸引護理人員至中醫診所任職。

健保署核定「115 年度全民健康保險提升中醫護理人員照護品質獎勵方案」，自今年起實施。賴清德總統今年出席國醫節大會時呼籲，醫療人員為健保與醫療體系核心，期許總額協商調升後，院所將資源優先用於員工薪資福利。蘇守毅指出，護理人員非診所成本，而是提供高品質醫療服務後盾，全聯會經多次協商後達成共識，確保專款資源精準用於第一線人員加薪。

蘇守毅說，因護理人力問題，中、西醫診所均面臨「請不到護理師」窘境，全台約有5千家中醫診所，目前約8成、逾4千家未聘用護理師，本次獎勵方案訂定明確指標，鼓勵院所聘用護理師，加薪幅度以勞健保投保級距為準，新進護理師保障薪資至少3萬3300以上，已在診所任職護理師，則以勞健保投保級距為加薪基準，至少較去年12月調升一個投保級距，每月約加薪2千元。

中醫師公會全聯會指出，將持續監督政策落實情況，確保基層診所優化護理職場。蘇守毅指出，前述薪資標準，均與護理界討論後訂出，且這只是最低標準，部分不好聘用護理師的區域，中醫診所護理起薪可能更高，盼藉由加薪達到中醫與護理「互利、互惠」目標，合理薪資調整不僅可留住優質護理人才，也可保障病患就醫品質，打造更穩健的醫療體系。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅說，今年起中醫診所新聘護理師，薪資至少3萬3300元，資深護理師則調薪至少1個投保級距、約2千元，盼藉此吸引護理人員至中醫診所任職。本報資料照片。
中醫師公會全聯會理事長蘇守毅說，今年起中醫診所新聘護理師，薪資至少3萬3300元，資深護理師則調薪至少1個投保級距、約2千元，盼藉此吸引護理人員至中醫診所任職。本報資料照片。

賴清德 薪資 加薪

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