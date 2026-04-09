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「粉紅超跑」進香逾45萬人參與！這2天人流高峰 鐵公路疏運一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，今年報名香燈腳已破45萬人。記者蔡維斌／翻攝
2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，今年報名香燈腳已破45萬人。記者蔡維斌／翻攝

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，而今年報名香燈腳已破45萬人，交通部預估出發及回鑾日為苗栗端交通需求尖峰，16日為雲林端交通需求尖峰，規畫台鐵為主、公路為輔、高鐵協助的三層聯防疏運；另中央氣象署也首度出動行動氣象儀跟隨進香，即時回傳行進隊伍氣象動態。

交通部表示，今年白沙屯報名進香活動人數再創新高，依據進香活動行程，預估4月12日及20日為苗栗端（白沙屯）交通需求尖峰，4月16日為雲林端（北港）交通需求尖峰，此次以台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層聯防進行規畫。

台鐵部分，4月11、12、13、18、19、20日加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮。

台鐵指出，因應今年報名人數已破45萬，比去年又增加12萬人，為疏運媽祖出發及回鑾當日湧入及離開白沙屯人潮，區間列車增加班次外，並都加掛至10節車廂的最高運量，是有史以來班次增加最多的一次。

公路客運部分，規畫2條公路客運直達車接駁路線，包含4月12日及20日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班；4月16日行駛往返北港朝天宮至台鐵嘉義站直達車，班距約10至15分鐘1班。2條路線收費均為全票50元（半票25元），並將視搭車需求機動增加運能。

高鐵部分，已增開10班次（南下4班、北上6班），其中重要時段4月12日上午7至8時，以及下午3時至晚間10時、4月20日上午7至9時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站；4月16日上午8時至晚間9時，以及4月17日上午8時至晚間11時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵嘉義站，後續將視訂位狀況及現場人潮增開臨時班次。

此外，交通部進一步指出，氣象署將於4月12日下午在拱天宮前直播進香期間天氣預報及提醒，還「首次背上行動氣象儀，隨媽祖進香」，即時觀測回傳行進隊伍的氣象動態，另也規畫於白沙屯進香活動網站提供「進香期間已知停駐點」未來一周天氣預報資訊。

2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，今年報名香燈腳已破45萬人，交通部規畫台鐵、公路、高鐵的三層聯防疏運。圖／交通部提供
2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，今年報名香燈腳已破45萬人，交通部規畫台鐵、公路、高鐵的三層聯防疏運。圖／交通部提供

2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，今年報名香燈腳已破45萬人，交通部規畫台鐵、公路、高鐵的三層聯防疏運。圖／交通部提供
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2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，今年報名香燈腳已破45萬人，交通部規畫台鐵、公路、高鐵的三層聯防疏運。圖／交通部提供
2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，今年報名香燈腳已破45萬人，交通部規畫台鐵、公路、高鐵的三層聯防疏運。圖／交通部提供

北港 雲林 交通部 白沙屯媽祖

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