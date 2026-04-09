他遊馬爾地夫返台三度就醫確診登革熱 居住地緊急消毒

台南市4月7日新增1例境外移入登革熱病例，為永康區塩行里20多歲本國籍男性，3月25日至3月30日至馬爾地夫旅遊，返台後於3月31日出現發燒、頭痛及流鼻水等症狀，三度前往診所與醫院就醫，4月6日由醫院通報並於次日檢驗抗體呈現陽性為確定病例。

這是南市登革熱境外移入第2例確定病例。市府防疫團隊接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所針對居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

市府表示，依據疾病管制署傳染病統計資料，截至今年4月8日，國內已累計33例登革熱境外移入病例，南市目前2例，感染國家主要以印尼為最高、其次為馬爾地夫、越南及菲律賓等，請民眾前往東南亞國家旅遊時務必做好防蚊措施，並請醫療機構提高警覺。

診視病人時主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），如有相關流行區旅遊史加發燒及任二項症狀（出疹、噁心、嘔吐、頭痛、 後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛），請立即使用登革熱NS1快篩試劑並即時通報，如未依傳染病防治法第39條於24小時內完成通報，將依同法第64條規定處醫師9萬元以上45萬元以下罰鍰及同法65條處機構30萬元以上200萬元以下罰鍰。

南市4月7日新增1例境外移入登革熱病例，為永康區塩行里20多歲本國籍男性，市府防疫團隊立即動員針對居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。圖／台南市衛生局提供

南市4月7日新增1例境外移入登革熱病例，為永康區塩行里20多歲本國籍男性，市府防疫團隊立即動員針對居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。圖／台南市衛生局提供