影／星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

一名台灣女網友昨(8)日在Threads上曝光一起星宇JX805、東京飛台北班機上的衝突影片，表示原本開心帶母親出遊，卻意外遇上台籍乘客爭執，直呼「驚喜直接變驚嚇」，被提醒的男子起身嗆前方的乘客「都遇得到」，只因不滿被提醒勿踢椅背。

該名網友表示，當時機艙內疑似因前方乘客不滿座椅被踢提醒後方乘客，隨著雙方情緒逐漸升高，不僅互相指責，被提醒的男子甚至起身大聲以台語咆哮，影響周遭旅客。她形容原本在機上觀影的輕鬆氛圍瞬間被打破，「看到一半就被現場live嚇到瘋掉」。

原po並指，與咆哮男子同行的女友人一度提醒他「先動手的人就輸了！」在發現機上乘客有人在錄影後，怒斥並要求停止或刪除錄影內容，爾後並威脅錄影者「亂po，你就死定了。」

影片曝光後，不少網友留言表示：「台灣乘客的素質果然沒讓人失望」、「這種人不能在台灣玩就好了嗎？出國丟台灣人的臉幹嘛？」

網友認為機上失控行為恐將影響飛航安全，「飛安真的很重要，希望以後不要有這種事發生」、「這種乘客就應該直接請航警帶走」。也有人直言，星宇航空公司面對乘客衝突應更強勢介入處理，「上次也遇到沒水準乘客，星宇空服完全不處理，當自己路人」，認為「影響別人就該趕下機」、「應列入黑名單禁坐星宇」。

部分網友指出，類似衝突可能源於座椅後躺、機上空間使用等長期爭議，建議航空公司應訂出更明確的規範，避免乘客間因自行協調引發不必要的衝突。

截至目前，星宇航空尚未對該事件發布正式說明。實際衝突原因、是否涉及違規行為，及航空公司後續處置，仍有待進一步釐清。

據了解，當班機旅客因座椅傾倒問題發生口角衝突，為避免紛爭擴大，當班空服員立即積極安撫旅客，協助調整旅客座位至不同區域，以防止衝突再次發生。