快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇航空東京飛往台北的機上有乘客因踢椅背事件爆發口角衝突。擷自irisisfunfun Threads（經網友授權使用）
星宇航空東京飛往台北的機上有乘客因踢椅背事件爆發口角衝突。擷自irisisfunfun Threads（經網友授權使用）

一名台灣女網友昨(8)日在Threads上曝光一起星宇JX805、東京台北班機上的衝突影片，表示原本開心帶母親出遊，卻意外遇上台籍乘客爭執，直呼「驚喜直接變驚嚇」，被提醒的男子起身嗆前方的乘客「都遇得到」，只因不滿被提醒勿踢椅背。

該名網友表示，當時機艙內疑似因前方乘客不滿座椅被踢提醒後方乘客，隨著雙方情緒逐漸升高，不僅互相指責，被提醒的男子甚至起身大聲以台語咆哮，影響周遭旅客。她形容原本在機上觀影的輕鬆氛圍瞬間被打破，「看到一半就被現場live嚇到瘋掉」。

原po並指，與咆哮男子同行的女友人一度提醒他「先動手的人就輸了！」在發現機上乘客有人在錄影後，怒斥並要求停止或刪除錄影內容，爾後並威脅錄影者「亂po，你就死定了。」

影片曝光後，不少網友留言表示：「台灣乘客的素質果然沒讓人失望」、「這種人不能在台灣玩就好了嗎？出國丟台灣人的臉幹嘛？」

網友認為機上失控行為恐將影響飛航安全，「飛安真的很重要，希望以後不要有這種事發生」、「這種乘客就應該直接請航警帶走」。也有人直言，星宇航空公司面對乘客衝突應更強勢介入處理，「上次也遇到沒水準乘客，星宇空服完全不處理，當自己路人」，認為「影響別人就該趕下機」、「應列入黑名單禁坐星宇」。

部分網友指出，類似衝突可能源於座椅後躺、機上空間使用等長期爭議，建議航空公司應訂出更明確的規範，避免乘客間因自行協調引發不必要的衝突。

截至目前，星宇航空尚未對該事件發布正式說明。實際衝突原因、是否涉及違規行為，及航空公司後續處置，仍有待進一步釐清。

據了解，當班機旅客因座椅傾倒問題發生口角衝突，為避免紛爭擴大，當班空服員立即積極安撫旅客，協助調整旅客座位至不同區域，以防止衝突再次發生。

東京 星宇航空 台北

延伸閱讀

貴得不合理！旅台19年賀少俠細數台灣缺點：若像新加坡遊客會大增

前東京著衣創辦人家暴官司勝訴 周品均：對所有勇敢發聲的人是一種鼓勵

日旅自駕注意！日本新規「與自行車間距1公尺」 一排車龜速尾隨太尷尬

4年輕人猛搖櫻花樹拍影片 日網怒轟可恥：期待毛毛蟲出動！

相關新聞

影／星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

一名台灣女網友昨(8)日在Threads上曝光一起星宇JX805、東京飛台北班機上的衝突影片，表示原本開心帶母親出遊，卻意外遇上台籍乘客爭執，直呼「驚喜直接變驚嚇」，被提醒的男子起身嗆前方的乘客「都遇得到」，只因不滿被提醒勿踢椅背。

新北清六食堂驗出11件沙門桿菌！業者移送 市府協助求償

新北清六食堂便當店近日爆發疑似食物中毒案，衛生局統計至今上午10點又新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共18人住院、12人留院觀察，清六食堂三家分店均仍暫停營運，尚未提復業申請。

「粉紅超跑」進香逾45萬人參與！這2天人流高峰 鐵公路疏運一次看

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，而今年報名香燈腳已破45萬人，交通部預估出發及回鑾日為苗栗端交通需求尖峰，16日為雲林端交通需求尖峰，規畫台鐵為主、公路為輔、高鐵協助的三層聯防疏運；另中央氣象署也首度出動行動氣象儀跟隨進香，即時回傳行進隊伍氣象動態。

辛樂克颱風最快今晚生成 氣象署：這兩天鋒面接近北東再轉雨

天氣放晴且回暖了，中央氣象署預報員趙竑上午指出，多雲到晴穩定天氣可持續到下周一，高溫可達33度。此外，熱帶性低氣壓TD04最快今晚形成颱風「辛樂克」，對台灣和日本都沒有直接影響。

颱風辛樂克估明天生成持續增強大迴轉 吳德榮指符合4月颱一特性

颱風要生成了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3813-2026-04-08-21-18-19）指出，關島東南方的熱帶擾動，昨(8)日20時增強為熱帶低壓，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明(10)日)2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。

藝術家陳香伶油畫連兩年藝術之都巴黎展出呈現女性覺醒

台南應用科大美術系副教授陳香伶，去年作品在法國巴黎大皇宮展出，今年再受邀以作品「纏綿」、「戀戀紅塵」參與由台灣女性藝術協會在巴黎主辦的「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」聯展、展出到11日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。