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網賣「日本代購」藥品小心違法 高市糾85件開罰237萬元
國人赴日旅遊風氣興盛，許多人常購買保健食品或藥品返台，甚至上網銷售。高市衛生局今天公布，去年共查獲85件網路違法販售藥品，近三分之一產地是日本，如腸胃藥、止痛藥、祛痘膏等，因銷售者不具藥商身分亦未領有許可證，最少可處3萬元罰鍰，總計開罰237萬5千元。
高市衛生局指出，114年度查獲85件網路違法販售藥品案，其中以民眾赴日旅遊採購腸胃藥、止痛藥及祛痘膏等，共計25件居多，占比近三分之一。其次是中國產硫磺軟膏、艾草貼、吸油貼、印度神油等違法藥品，聲稱抗菌、減重、壯陽等療效，共計20件。
此外，美國產的Q10、維生素D3，及泰國產的壯陽藥、止痛藥等，還有多件台灣的酸痛貼布、感冒藥丸及消炎止痛錠劑。
衛生局進一步說明，民眾能在國外藥妝店自由購買上述藥品，並依衛生福利部公告品項及規定數量攜帶入境，惟僅限自用。藥品不是一般商品，不可隨意販售，需經衛福部申請核准後才可合法販售藥品，未經核准輸入即屬「禁藥」。代購禁藥及販售者，依法移送檢調偵辦。
衛生局強調，不少民眾出國旅遊，購入後用不完透過網路轉售，因不具藥商身分亦未領有許可證，已觸犯「藥事法」規定，依法可裁處3萬元至200萬元罰鍰，情節嚴重恐面臨刑事責任，可處10年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1億元以下罰金。民眾請勿販售或購買不法藥品，如有選購需求，請向藥局或領有販賣業藥商許可執照的藥商，購買領有藥品許可證（查詢網址：https://gov.tw/erQ ）的合法藥品，用藥品質才有保障。
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