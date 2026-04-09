快訊

有罪！爆陳時中、蘇貞昌「靠疫苗A了1億美金」 吳子嘉判8月定讞

房市交易冷到仲介撐不住！台中這1區淪重災 專家嘆：沒點實力只能賺時機財

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

聽新聞
0:00 / 0:00

網賣「日本代購」藥品小心違法 高市糾85件開罰237萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市衛生局查獲網路違規販售「腸胃藥」，依藥事法開罰。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局查獲網路違規販售「腸胃藥」，依藥事法開罰。圖／高市衛生局提供

國人赴日旅遊風氣興盛，許多人常購買保健食品或藥品返台，甚至上網銷售。高市衛生局今天公布，去年共查獲85件網路違法販售藥品，近三分之一產地是日本，如腸胃藥、止痛藥、祛痘膏等，因銷售者不具藥商身分亦未領有許可證，最少可處3萬元罰鍰，總計開罰237萬5千元。

高市衛生局指出，114年度查獲85件網路違法販售藥品案，其中以民眾赴日旅遊採購腸胃藥、止痛藥及祛痘膏等，共計25件居多，占比近三分之一。其次是中國產硫磺軟膏、艾草貼、吸油貼、印度神油等違法藥品，聲稱抗菌、減重、壯陽等療效，共計20件。

此外，美國產的Q10、維生素D3，及泰國產的壯陽藥、止痛藥等，還有多件台灣的酸痛貼布、感冒藥丸及消炎止痛錠劑。

衛生局進一步說明，民眾能在國外藥妝店自由購買上述藥品，並依衛生福利部公告品項及規定數量攜帶入境，惟僅限自用。藥品不是一般商品，不可隨意販售，需經衛福部申請核准後才可合法販售藥品，未經核准輸入即屬「禁藥」。代購禁藥及販售者，依法移送檢調偵辦。

衛生局強調，不少民眾出國旅遊，購入後用不完透過網路轉售，因不具藥商身分亦未領有許可證，已觸犯「藥事法」規定，依法可裁處3萬元至200萬元罰鍰，情節嚴重恐面臨刑事責任，可處10年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1億元以下罰金。民眾請勿販售或購買不法藥品，如有選購需求，請向藥局或領有販賣業藥商許可執照的藥商，購買領有藥品許可證（查詢網址：https://gov.tw/erQ ）的合法藥品，用藥品質才有保障。

高市衛生局查獲網路違規販售「祛痘膏」的頁面。圖／高市衛生局提供
高市衛生局查獲網路違規販售「祛痘膏」的頁面。圖／高市衛生局提供

高市衛生局查獲強調日本代購的賣家在網路違規販售「非類固醇止痛藥」。圖／高市衛生局提供
高市衛生局查獲強調日本代購的賣家在網路違規販售「非類固醇止痛藥」。圖／高市衛生局提供

高市衛生局強調，未經核准輸入的藥品即是「禁藥」，各地衛生局持續監控各種販賣藥品的違法行為，民眾勿以身試法。圖／高市衛生局提供
高市衛生局強調，未經核准輸入的藥品即是「禁藥」，各地衛生局持續監控各種販賣藥品的違法行為，民眾勿以身試法。圖／高市衛生局提供

高市衛生局查獲強調網路違規販售日本代購的「腸胃藥」。圖／高市衛生局提供
高市衛生局查獲強調網路違規販售日本代購的「腸胃藥」。圖／高市衛生局提供

衛福部 出國旅遊 日本 代購 藥品

延伸閱讀

高雄海關市面掃蕩走私 查獲大陸乾香菇及食品

新店清六食堂疑食品中毒案擴大 三家分店全遭勒令暫停營業

全台10大暢銷藥物癌藥占6項 標靶、免疫治療藥漸成治癌主流

動保用藥新制惹議 民眾政策平台提案要求暫緩

相關新聞

颱風辛樂克估明天生成持續增強大迴轉 吳德榮指符合4月颱一特性

颱風要生成了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3813-2026-04-08-21-18-19）指出，關島東南方的熱帶擾動，昨(8)日20時增強為熱帶低壓，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明(10)日)2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。

網賣「日本代購」藥品小心違法 高市糾85件開罰237萬元

國人赴日旅遊風氣興盛，許多人常購買保健食品或藥品返台，甚至上網銷售。高市衛生局今天公布，去年共查獲85件網路違法販售藥品，近三分之一產地是日本，如腸胃藥、止痛藥、祛痘膏等，因銷售者不具藥商身分亦未領有許可證，最少可處3萬元罰鍰，總計開罰237萬5千元。

他遊馬爾地夫返台三度就醫確診登革熱 居住地緊急消毒

台南市4月7日新增1例境外移入登革熱病例，為永康區塩行里20多歲本國籍男性，3月25日至3月30日至馬爾地夫旅遊，返台後於3月31日出現發燒、頭痛及流鼻水等症狀，三度前往診所與醫院就醫，4月6日由醫院通報並於次日檢驗抗體呈現陽性為確定病例。

準颱風辛樂克有機會變強颱 下周2波微弱鋒面北東轉雨

恐有4月颱。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD04形成，將持續向西增強，預估24小時內增強為今年第4號颱風「辛樂克」，強度有機會增強至中颱上限或強颱下限，且整體環流系統大，預估下周四在菲律賓以東地區將受北方槽線南下影響，路徑逐漸開始北轉。下周末北方較強槽線將再度南下，使颱風轉東北移動，且強度逐漸減弱，對台灣距離甚遠，無直接影響機會，不過仍要持續觀察。

8成診所未聘護理師⋯中醫界爭取3.75億健保專款 資深護師加薪約2千元

護理薪資議題再次浮上枱面，衛福部長石崇良昨天表示，為護理加薪為社會共識。中醫師公會全聯會指出，經該會積極推動，衛福部健保署已核定獎勵方案，於中醫門診總額投入3.75億元，優先用於改善護理人員薪資。理事長蘇守毅指出，今年起中醫診所新聘護理師，薪資至少3萬3300元，資深護理師則調薪至少一個投保級距、約2千元，盼藉此吸引護理人員至中醫診所任職。

「粉紅超跑」進香逾45萬人參與！這2天人流高峰 鐵公路疏運一次看

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，而今年報名香燈腳已破45萬人，交通部預估出發及回鑾日為苗栗端交通需求尖峰，16日為雲林端交通需求尖峰，規畫台鐵為主、公路為輔、高鐵協助的三層聯防疏運；另中央氣象署也首度出動行動氣象儀跟隨進香，即時回傳行進隊伍氣象動態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。