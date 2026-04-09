行人安全拚加速！內政部鬆綁審查 易肇事路口免審查

內政部推動人本交通環境再加速，將「行政流程簡化」列為關鍵措施之一，針對急迫性高的案件大幅鬆綁審查程序，讓地方改善行人安全設施不再卡在繁複流程。內政部部長劉世芳9日在立法院報告指出，未來只要屬於易肇事路口改善或經民眾票選案件，地方提案後可直接報部核定，免經提案審議小組審查，藉此加快工程推動時程，並搭配既有計畫執行成果，全面提升行人安全。

劉世芳9日赴立法院內政委員會進行「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」專題報告，並備質詢。

劉世芳說明，行政流程簡化主要鎖定具高度急迫性的案件，包括交通部與內政部盤點的「易肇事路口改善」，以及透過「全民參與街道改善平臺」由民眾票選案件，均可免經審議程序，直接核定。透過縮短審查流程，確保資源精準投入高風險地點，加速工程改善效益。

除了放寬程序，內政部也從源頭提升提案品質。劉世芳也說，中央將補助地方政府成立「人本與道路交通安全建設總顧問」，由專家學者組成顧問團隊，協助檢視提案是否符合相關法規、設計規範及通用設計理念，從地方端提供專業意見，提升送審案件品質，進一步縮短審查時間。

在整體推動架構上，內政部與交通部共同透過「永續提升人行安全計畫」，補助地方政府改善行人環境，重點涵蓋六大面向，包括路口行人交通安全設施改善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物，以及提升非號誌化路口安全，從工程面全面強化行人通行安全。

執行成果方面，截至2025年底，內政部已核定661案，其中216案設計中、290案施工中、155案已完成，累計補助經費達117億7,500萬餘元，115年度並編列37億6,370萬元持續推動。此外，行政院指示改善的799處行人易肇事路口已全數完成，帶動全國行人死亡事故（A1）數量較112年減少6.8%。

劉世芳強調，行政流程簡化並非放寬把關，而是搭配專業輔導與制度設計，透過「急件免審查」與「總顧問制度」雙軌並行，在確保工程品質前提下加速推動行人安全改善，持續優化我國人行環境。