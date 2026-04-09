快訊

有罪！爆陳時中、蘇貞昌「靠疫苗A了1億美金」 吳子嘉判8月定讞

房市交易冷到仲介撐不住！台中這1區淪重災 專家嘆：沒點實力只能賺時機財

買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

聽新聞
0:00 / 0:00

行人安全拚加速！內政部鬆綁審查 易肇事路口免審查

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部推動人本交通環境再加速，將「行政流程簡化」列為關鍵措施之一。聯合報系資料照
內政部推動人本交通環境再加速，將「行政流程簡化」列為關鍵措施之一。聯合報系資料照

內政部推動人本交通環境再加速，將「行政流程簡化」列為關鍵措施之一，針對急迫性高的案件大幅鬆綁審查程序，讓地方改善行人安全設施不再卡在繁複流程。內政部部長劉世芳9日在立法院報告指出，未來只要屬於易肇事路口改善或經民眾票選案件，地方提案後可直接報部核定，免經提案審議小組審查，藉此加快工程推動時程，並搭配既有計畫執行成果，全面提升行人安全。

劉世芳9日赴立法院內政委員會進行「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」專題報告，並備質詢。

劉世芳說明，行政流程簡化主要鎖定具高度急迫性的案件，包括交通部與內政部盤點的「易肇事路口改善」，以及透過「全民參與街道改善平臺」由民眾票選案件，均可免經審議程序，直接核定。透過縮短審查流程，確保資源精準投入高風險地點，加速工程改善效益。

除了放寬程序，內政部也從源頭提升提案品質。劉世芳也說，中央將補助地方政府成立「人本與道路交通安全建設總顧問」，由專家學者組成顧問團隊，協助檢視提案是否符合相關法規、設計規範及通用設計理念，從地方端提供專業意見，提升送審案件品質，進一步縮短審查時間。

在整體推動架構上，內政部與交通部共同透過「永續提升人行安全計畫」，補助地方政府改善行人環境，重點涵蓋六大面向，包括路口行人交通安全設施改善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物，以及提升非號誌化路口安全，從工程面全面強化行人通行安全。

執行成果方面，截至2025年底，內政部已核定661案，其中216案設計中、290案施工中、155案已完成，累計補助經費達117億7,500萬餘元，115年度並編列37億6,370萬元持續推動。此外，行政院指示改善的799處行人易肇事路口已全數完成，帶動全國行人死亡事故（A1）數量較112年減少6.8%。

劉世芳強調，行政流程簡化並非放寬把關，而是搭配專業輔導與制度設計，透過「急件免審查」與「總顧問制度」雙軌並行，在確保工程品質前提下加速推動行人安全改善，持續優化我國人行環境。

行政院 立法院 交通部 行人地獄

延伸閱讀

竹市府投入5.2億元整體改善通學步道 光華國中接力開工預計年底完工

基隆市交通政策奏效 多項事故指標成績亮眼

停工半年…桃園A7重劃區甲子園空橋淪斷橋 議員批市府消極

中原師生花10年改善中北路 苗栗竹南環市路慢行綠網獲觀摩

相關新聞

颱風辛樂克估明天生成持續增強大迴轉 吳德榮指符合4月颱一特性

颱風要生成了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3813-2026-04-08-21-18-19）指出，關島東南方的熱帶擾動，昨(8)日20時增強為熱帶低壓，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明(10)日)2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。

網賣「日本代購」藥品小心違法 高市糾85件開罰237萬元

國人赴日旅遊風氣興盛，許多人常購買保健食品或藥品返台，甚至上網銷售。高市衛生局今天公布，去年共查獲85件網路違法販售藥品，近三分之一產地是日本，如腸胃藥、止痛藥、祛痘膏等，因銷售者不具藥商身分亦未領有許可證，最少可處3萬元罰鍰，總計開罰237萬5千元。

他遊馬爾地夫返台三度就醫確診登革熱 居住地緊急消毒

台南市4月7日新增1例境外移入登革熱病例，為永康區塩行里20多歲本國籍男性，3月25日至3月30日至馬爾地夫旅遊，返台後於3月31日出現發燒、頭痛及流鼻水等症狀，三度前往診所與醫院就醫，4月6日由醫院通報並於次日檢驗抗體呈現陽性為確定病例。

準颱風辛樂克有機會變強颱 下周2波微弱鋒面北東轉雨

恐有4月颱。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD04形成，將持續向西增強，預估24小時內增強為今年第4號颱風「辛樂克」，強度有機會增強至中颱上限或強颱下限，且整體環流系統大，預估下周四在菲律賓以東地區將受北方槽線南下影響，路徑逐漸開始北轉。下周末北方較強槽線將再度南下，使颱風轉東北移動，且強度逐漸減弱，對台灣距離甚遠，無直接影響機會，不過仍要持續觀察。

8成診所未聘護理師⋯中醫界爭取3.75億健保專款 資深護師加薪約2千元

護理薪資議題再次浮上枱面，衛福部長石崇良昨天表示，為護理加薪為社會共識。中醫師公會全聯會指出，經該會積極推動，衛福部健保署已核定獎勵方案，於中醫門診總額投入3.75億元，優先用於改善護理人員薪資。理事長蘇守毅指出，今年起中醫診所新聘護理師，薪資至少3萬3300元，資深護理師則調薪至少一個投保級距、約2千元，盼藉此吸引護理人員至中醫診所任職。

「粉紅超跑」進香逾45萬人參與！這2天人流高峰 鐵公路疏運一次看

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，而今年報名香燈腳已破45萬人，交通部預估出發及回鑾日為苗栗端交通需求尖峰，16日為雲林端交通需求尖峰，規畫台鐵為主、公路為輔、高鐵協助的三層聯防疏運；另中央氣象署也首度出動行動氣象儀跟隨進香，即時回傳行進隊伍氣象動態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。