準颱風辛樂克有機會變強颱 下周2波微弱鋒面北東轉雨

恐有4月颱。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，位於關島附近的熱帶性低氣壓TD04形成，將持續向西增強，預估24小時內增強為今年第4號颱風「辛樂克」，強度有機會增強至中颱上限或強颱下限，且整體環流系統大，預估下周四在菲律賓以東地區將受北方槽線南下影響，路徑逐漸開始北轉。下周末北方較強槽線將再度南下，使颱風轉東北移動，且強度逐漸減弱，對台灣距離甚遠，無直接影響機會，不過仍要持續觀察。

最近天氣，薛皓天指出，晴時多雲天氣持續至下周二，下周三及下周五微弱鋒面通過，北部和東部轉局部雨。

薛皓天指出，今日至下周二台灣各地大致為偏南到西南風環境，各地晴時多雲，白天高溫可達30度或以上，中部以南地區局部33到35度，台東地區有焚風帶來較高溫發生。午後受熱力作用，雲量增多，局部短暫陣雨。夜間清晨各地受輻射冷卻影響，晚間降溫明顯，預估局部有10到15度溫差。

薛皓天指出，下周二環境水氣增加，下半天有鋒面系統建立於華南地區，晚間底層鋒面通過台灣，不過有減弱斷開趨勢，北部及東部在下周二晚間局部有短暫陣雨。下周三東北季風影響，北部、東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，西半部大致晴到多雲。午後受熱力作用，各地雲量增多，北部、東部、西部近山區及各地山區有短暫陣雨機會。

氣溫方面，中北部及宜花高溫約23到26度，苗栗以南及台東約27到31度，南部內陸地區30到33度，夜間清晨中部以南受輻射冷卻影響，晚間降溫明顯，預估局部有10度左右溫差。

薛皓天表示，下周四僅東半部為多雲天氣，其餘地區晴到多雲。午後持續有熱力作用，各地雲量增多，局部有短暫陣雨，山區有雷雨。氣溫方面，中北部及宜花高溫略回升，高溫約25到29度，其餘地區約28到32度，早晚溫差約10度。

至於下周五又有微弱鋒面通過，東北季風增強，薛皓天說，北部、東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，苗栗以北為多雲偶短暫陣雨，中部以南維持晴到多雲。午後陰熱力作用雲量增多，各地局部有短暫陣雨。氣溫方面，中北部及宜花高溫約23到26度，其餘地區約27到31度，早晚溫差約10度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。