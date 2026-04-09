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「以為一下子沒關係」 屏縣：7成童死因與居家安全有關

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
睡眠安全居家訪視，圖為示意圖。圖／屏東縣府衛生局提供
睡眠安全居家訪視，圖為示意圖。圖／屏東縣府衛生局提供

看似熟悉生活場域其實也暗藏居家風險。屏東衛生局表示，全縣近2年兒童事故案例與死亡原因分析，7成以上死亡原因是嬰兒居家安全不當照顧、不安全睡眠姿勢或睡眠環境，突顯出居家安全問題恐成隱形殺手。

衛福部國民健康署統計，事故傷害長期位居我國兒童死亡原因首位，多數意外往往發生日常生活，例如嬰兒睡眠環境不當、居家燒燙傷，以及外出過馬路或搭乘交通工具時的安全問題，呼籲家長及照顧者提高兒童事故傷害防制的認知及警覺，打造兒童安心成長的環境。

屏東縣衛生局提醒，家長及照顧者要提高兒童事故傷害防制認知及警覺。根據2024年全縣6歲以下兒童死亡共25人，其中4人因不安全睡眠姿勢或睡眠環境導致窒息死亡，另21人為疾病因素，整體死因雖未見異常激增，居家安全問題仍不容忽視。

衛生局從近兩年案例發現，7成以上死亡原因為嬰兒居家安全不當照顧、不安全睡眠姿勢或睡眠環境等。衛生局提醒，嬰兒床環境應保持簡單、通風，避免放置多餘寢具，讓寶寶採仰睡姿勢，以降低窒息發生的可能。

居家安全，廚房與浴室是燒燙傷最容易發生地方，熱水瓶、電熱壺或打火機等物品應收放在孩子拿不到的地方；餐桌也應避免鋪設桌巾，以免孩子拉扯造成熱湯翻倒；替孩子洗澡時應先放冷水再放熱水並試水溫。

衛生局指出，外出交通安全不可忽視，巷弄車輛往來頻繁，孩童身形較小，容易進入駕駛視線死角。家長帶孩子過馬路，先停下觀察車流，並教導孩子舉手過馬路增能見度，建議握住孩子手腕，而不是僅輕輕牽手，以避免孩子突然掙脫衝向車道，乘車時應正確使用兒童安全座椅，以提升乘車安全。

衛生局長張秀君說，兒童意外往往發生在「以為一下子沒關係」的瞬間，日常生活多一分注意就能減少一分傷害。

屏東 衛生局 屏東縣

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