4號颱風辛樂克恐生成 粉專揭路徑提醒這件事

颱風恐生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD04成颱機率90%以上。

「林老師氣象站」指出，目前位於關島東南方低緯度海面上，TD04正逐漸發展當中。根據美國聯合颱風警報中心最新熱帶擾動預報資料顯示，TD04中心正位於一個低垂直風切（10-15節）海域內，環境海面溫度較高（約攝氏29至30度。加上低層環流中心以東有一個點源，並伴有中等強度的向極地外流。初步評估，在各項合宜再增強與發展的條件下，TD04非常有機會在周五至周六增強為今年第4號颱風「辛樂克」。

「林老師氣象站」指出，由於環境駛流場的導引下，未來行進路徑以拋物線方式轉向日本南方外海遠離最有可能，對台灣並無直接影響。不過，還是要提醒，14日至19日若有安排於台灣東北部或東部外海海域附近活動，要特別注意出海安全，因為局部強風、大浪。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。