聽新聞
0:00 / 0:00
4號颱風辛樂克恐生成 粉專揭路徑提醒這件事
颱風恐生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD04成颱機率90%以上。
「林老師氣象站」指出，目前位於關島東南方低緯度海面上，TD04正逐漸發展當中。根據美國聯合颱風警報中心最新熱帶擾動預報資料顯示，TD04中心正位於一個低垂直風切（10-15節）海域內，環境海面溫度較高（約攝氏29至30度。加上低層環流中心以東有一個點源，並伴有中等強度的向極地外流。初步評估，在各項合宜再增強與發展的條件下，TD04非常有機會在周五至周六增強為今年第4號颱風「辛樂克」。
「林老師氣象站」指出，由於環境駛流場的導引下，未來行進路徑以拋物線方式轉向日本南方外海遠離最有可能，對台灣並無直接影響。不過，還是要提醒，14日至19日若有安排於台灣東北部或東部外海海域附近活動，要特別注意出海安全，因為局部強風、大浪。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。