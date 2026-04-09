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颱風辛樂克估明天生成持續增強大迴轉 吳德榮指符合4月颱一特性

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起台灣天氣穩定，白天熱如盛夏，高溫炎熱。聯合報系資料照片
今起台灣天氣穩定，白天熱如盛夏，高溫炎熱。聯合報系資料照片

颱風要生成了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，關島東南方的熱帶擾動，昨(8)日20時增強為熱帶低壓，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明(10)日)2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。

吳德榮表示，歐(ECMWF) 、美(GEFS)系集模式皆模擬颱風「辛樂克」大迴轉的路徑，轉向位置雖有差異，但皆距台灣相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

至於最近天氣，吳德榮說，今日起至下周二(9至14日)南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定、清晨易有霧，白天熱如盛夏，連日高溫炎熱、需注意防囇、多喝水。

今日北台高溫達32度、全台最高氣溫達35度以上；明日更高、台北測站在35度左右，全台最高氣溫將達36度以上。

今日各地區氣溫如下：北部20至32度、中部20至34度、南部22至35度及東部18至34度。

吳德榮指出， 最新模式模擬調整為：下周三至周六(15、16日)微弱鋒面在北部海面徘徊，邊緣偶爾觸及北台灣，影響很輕微，中南部仍大多晴朗偏熱。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，熱帶低壓將發展颱風辛樂克，呈現大迴轉的路徑(左圖)。最新美國(GEFS)系集模式亦呈現大迴轉的路徑，轉向位置雖較偏西(右圖)，但距台灣皆相當遠。(圖擷自weathernerd)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，熱帶低壓將發展颱風辛樂克，呈現大迴轉的路徑(左圖)。最新美國(GEFS)系集模式亦呈現大迴轉的路徑，轉向位置雖較偏西(右圖)，但距台灣皆相當遠。(圖擷自weathernerd)擷取自「洩天機教室」專欄

颱風 吳德榮

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