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2026癌症論壇／「三明治療法」防復發 治膀胱癌新曙光

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導

以男性患者居多的<a href='/search/tagging/2/膀胱癌' rel='膀胱癌' data-rel='/2/251023' class='tag'><strong>膀胱癌</strong></a>，近年發生人數逐漸增加，若出現無痛性血尿要小心謹慎。本報資料照片
以男性患者居多的膀胱癌，近年發生人數逐漸增加，若出現無痛性血尿要小心謹慎。本報資料照片

台灣每年膀胱癌新發生人數約2,500多人，其中有3成是二到四期的侵犯型膀胱癌。近年治療趨勢已採「圍手術期治療」，國衛院癌研所所長、台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，這是手術前後展開的輔助治療，以前以化療藥物為主，現在有很多藥物可選擇，包括免疫藥物，除效果較佳、副作用減少外，免疫藥物還帶來長尾效應，可延長藥物作用。

目前早期表淺性膀胱癌5年存活率約9成，經由膀胱灌注療法可改善局部環境，約可降低3至4成的復發。若癌細胞侵入到肌肉層的第二到三期，5年存活率只剩5到7成，此時就得進行根除手術，到了第四期的轉移性患者就必須搭配全身性治療，5年存活率降至2到3成。

包圍式療法 減少擴散、增存活率

「圍手術期治療」又稱「三明治療法」是較新的癌症治療趨勢，這是以手術為中心，進行術前術後的包圍式療法，一方面將腫瘤組織縮小，減少擴散轉移的機會，再來就是提高存活率，目前這種治療方式已成多種癌症的治療計畫之一。

以膀胱癌治療為例，術前可搭配的藥物從最早的化療藥，到現在的抗體標靶藥物複合體（ADC）、免疫藥物合併化療等。若術前採含鉑類化療藥加免疫藥物，經過2至3個月治療後，進行膀胱根除手術，術後再進行免疫藥物一年的治療（目前被核准用於第二到三期的侵襲性膀胱癌患者）。

查岱龍指出，傳統上若使用化療藥先進行術前輔助治療，約有2至3成的患者找不到癌組織，若使用較新的免疫藥物，侵襲性第二至三期的病人約有4成效果，但患者即使術前效果再好，仍得搭配根除手術摘除膀胱。

國衛院癌研所所長查岱龍。本報資料照片
國衛院癌研所所長查岱龍。本報資料照片

不想摘膀胱？根除手術治療才完整

不過，查岱龍在臨床上發現，病人只要看到症狀緩解或是癌細胞暫時找不到，就不想摘膀胱，這是人之常情，但現在的科學證據顯示，患者術前治療完後仍得進行根除手術，才是完整的治療計畫。

面對不想摘膀胱的患者，查岱龍會依臨床現況跟患者溝通，有三種情形都必須摘除膀胱，一是腫瘤有其特殊性，大於5公分甚至快穿破肌肉層的腫瘤；二是腎臟積水功能不佳者；三是癌症組織分化不佳者。但有些患者血尿改善後，就以為病好了，逃避手術治療，之後快速惡化才要求開刀，錯過治療黃金期非常可惜。

知名經紀人孫德榮就是第三期膀胱癌患者，他自爆早在2013年就發現是膀胱癌，一度拒絕摘膀胱延誤治療，最後還是回到醫院進行根除手術，至今已過了13年，雖也抱怨過人工膀胱帶來的困擾，但多數時間仍是樂觀以對。

查岱龍指出，現今都是多專科的醫療團隊，對於人工膀胱如何照護都有專業醫療人員可以諮詢，因此，癌症治療最好的方式就是透過醫病共決，找出最好的個人化治療計畫。

2026癌症論壇 AI智慧抗癌 溫暖同行

時間：

4月11日（六）9時至16時

4月12日（日）9時至12時

地點：

張榮發國際會議中心1101會議室

台北市中山南路11號11樓

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