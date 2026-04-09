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健康你我他／讀報看繪本畫冊 通古今俠骨柔情

聯合報／ 文／薩隆（新北三芝）
幾米的繪本感動人心。圖／薩隆提供
幾米的繪本感動人心。圖／薩隆提供

早晨期待讀報時間，世界新聞、家國大事、醫療保健、專家評論、小道消息盡收眼底，副刊的藝文篇章提供了作家們的精心之作和普羅大眾的生活點滴。

藉由閱讀收穫無窮，啟發視野、增長智慧、陶冶性情、充實生活，甚至博君一笑。比方：詩歌在簡短詩句中使人心靈充滿感動及想像，讓時空無限延長。語言類書籍教人得以用不同文字與世界接軌。

喜歡閱讀繪本，從中徜徉精美圖畫與文字共譜的弦外之音，幾米的作品圖文並茂算是成功的全齡繪本，成人讀之賞心悅目常引起共鳴，孩童在雙親陪同下亦能涵詠其意境。小說或故事可將人們帶離目前狀態，進入作者的內心世界，許是想像、許是誇大、許是預言、許是冒險，也可能是懷舊。

畫冊或樂譜屬藝術範疇，古今中外多少藝術家的曠世巨作呈現其間。透過畫冊，各類具象的名家傑作，皆能以平面方式透過縮小版呈現給熱愛視覺藝術的所有年齡層。音樂家的創作靠樂譜方能廣為流傳，優美旋律因而被演奏，聽覺藝術藉此代代相傳。

想通古知今，靠閱讀。多少俠骨柔情與喜樂哀愁、壯烈篇章及可歌可泣的英雄事蹟，甚至人間美食的烹飪法都藏在文字之中。閱讀使人心智不老，永遠活在豐富的精神領域中。

繪本 幾米 閱讀 健康 喜樂哀愁 報紙

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