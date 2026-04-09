聽新聞
0:00 / 0:00

清明後「鼻過敏」高峰 防氣喘風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
中醫師提醒，鼻過敏不是感冒，但更影響身心素質。圖／123RF
中醫師提醒，鼻過敏不是感冒，但更影響身心素質。圖／123RF

清明過後，是過敏性鼻炎爆發的高峰期。中醫師賴俊宏表示，每年一到清明、梅雨季節，多風且濕氣漸增，花粉與塵蟎、黴菌滋生，容易引發鼻過敏，不少人早晨起床後連打數個噴嚏、流清涕，或出現眼睛紅癢等症狀，若持續時間長，除了影響睡眠品質，也降低白天的工作與學習效率。

賴俊宏指出，鼻子具有過濾髒空氣作用，當空氣品質不佳、太髒、太冷或太乾，鼻子就會以打噴嚏或流鼻水的方式作為防禦機制，引起鼻過敏。但是過度的打噴嚏、流鼻水，容易對日常生活造成困擾，鼻過敏常導致鼻黏膜處於慢性發炎狀態，可能引發鼻竇炎、中耳炎，甚至加重氣喘風險。

家住台北市區的陳先生，每日清晨便要前往林口工作，清晨的低溫加上林口地形的高濕度，成了他過敏性鼻炎的誘發因子。「連續打噴嚏，衛生紙就用了一整包，遇到灰塵或冷空氣更嚴重。」對於這些惱人症狀，他早已習以為常，但過敏性鼻炎不只是流鼻水，也成為增肌的絆腳石。

「當身體處於慢性發炎狀態，壓力荷爾蒙上升，可能導致肌肉流失。」賴俊宏說，長期鼻過敏會嚴重干擾睡眠品質，讓皮質醇（壓力荷爾蒙）上升，進而抑制生長激素分泌，這正是造成陳先生「練得再勤，增肌效果卻不如預期」的關鍵因素。

中醫將鼻過敏稱為「鼻鼽」，鼻部健康與肺、脾、腎三臟息息相關。賴俊宏指出，「肺主皮毛、開竅於鼻」，是抵禦外邪的第一道防線，若肺受到風寒，即出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽等症狀。脾為後天之本，負責水穀精微的運化，若脾氣虛，則易生痰濕。腎為先天之本，決定了個人體質的耐受度與免疫穩定性。

治療過敏性鼻炎有循序漸進的調理三部曲，賴俊宏說，前期先使用辛散溫熱的藥物，迅速減少流鼻水、打噴嚏的頻率，同步溫補脾胃，改善其吸收機能；中期轉為固護肺氣，在體表築起一道防風牆，並持續加強脾胃的祛濕能力；後期透過健脾補腎來改善體質，降低黏膜的敏感度。

賴俊宏建議，春天多食用胡蘿蔔、番茄、雞蛋、牛奶、瘦肉及糙米，可幫助修復黏膜細胞；「地中海飲食」已被證實能有效預防氣喘與鼻炎，應多攝取蔬果、海鮮、五穀雜糧、堅果與橄欖油。菸、咖啡、酒等刺激品易使鼻黏膜血管擴張，西瓜、梨子、椰子水等涼性食物以及冰品，會降低陽氣防禦力，皆為禁忌飲食。

過敏性鼻炎 健康 清明節 氣喘 中醫 肺部 呼吸道 地中海飲食 梅雨 睡眠

相關新聞

失智失蹤定位輔具補助 恐看到吃不到

失智長者走失意外頻傳，已成全國性議題。中央雖訂定「衛星定位輔具補助規定」，但民眾須領有第一類身障手冊，申請限制多，且經費由地方政府自籌；全國最多人口的新北市四年來僅申請一一三案，若全市六點一萬名失智人口都補助，新北必須自籌超過二點四億元，地方財政負擔沉重，宛如「看得到、吃不到」的補助政策，民代建議中央應簡化流程、不讓地方各自承擔。

越南移工直聘擴大業別 納入家庭看護等7類

勞動部昨宣布開放雇主從越南以直接聘僱的方式，引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別的移工，不僅雇主能省下兩萬六千元的仲介介紹與服務費，移工更免去高達八萬元的仲介與服務費。

高溫飆35度！明起5天溫暖炎熱 辛樂克颱風最快周五生成

明天起轉為溫暖炎熱的好天氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起至下周一各地晴到多雲，高溫上看35度，下周三鋒面通過、東北季風增強，北東水氣增多且高溫略降；另關島東南方海面的熱帶擾動正發展中，預計周五前後增強為熱帶性低氣壓或「辛樂克」颱風，但對台灣無影響。

華信盼停飛高花航線 花蓮縣府爭取保留

中東情勢不穩，航空燃油價格飆漲，華信董事長陳大鈞昨表示，今年光油價就虧損六億，高雄飛花蓮航班載客率僅二成，「沒有意義的苦撐，我的心也很亂」，盼能停飛高花航線，除了減損，也能增加需求較高的航線。民航局表示，了解也體諒業者處境，後續會評估，業者如有減班需求，也會配合研議。

癌友免費心理諮商7月上路 不分癌別最多12次

癌症慢性病化，5年存活率逾6成，病友團體關注癌友治療後的心理健康，台灣癌症基金會倡議將癌友心理健康納入標準治療流程。衛福部心健司長陳柏熹說，7月起將提供癌友至多12次心理諮商，以肺癌、頭頸癌、乳癌為主，但不限癌別，預估至少8千人受惠，後續將視計畫試辦結果，與健保署討論將心理治療列為標準治療。

2026癌症論壇／「三明治療法」防復發 治膀胱癌新曙光

台灣每年膀胱癌新發生人數約2,500多人，其中有3成是二到四期的侵犯型膀胱癌。近年治療趨勢已採「圍手術期治療」，國衛院癌研所所長、台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，這是手術前後展開的輔助治療，以前以化療藥物為主，現在有很多藥物可選擇，包括免疫藥物，除效果較佳、副作用減少外，免疫藥物還帶來長尾效應，可延長藥物作用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。