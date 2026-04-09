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癌友免費心理諮商7月上路 不分癌別最多12次

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣癌症基金會8日在台北市二二八紀念公園舉辦響應世界心理腫瘤日活動，癌症病友、藝人朱芯儀（左起）等人出席。 記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會8日在台北市二二八紀念公園舉辦響應世界心理腫瘤日活動，癌症病友、藝人朱芯儀（左起）等人出席。 記者林琮恩／攝影

癌症慢性病化，5年存活率逾6成，病友團體關注癌友治療後的心理健康，台灣癌症基金會倡議將癌友心理健康納入標準治療流程。衛福部心健司長陳柏熹說，7月起將提供癌友至多12次心理諮商，以肺癌、頭頸癌、乳癌為主，但不限癌別，預估至少8千人受惠，後續將視計畫試辦結果，與健保署討論將心理治療列為標準治療。

陳柏熹指出，癌友專屬心理諮商計畫，以心理諮商指引編列完成的肺癌、頭頸癌、乳癌為主，考量其他癌別患者也有需求，計畫上路後只要經醫療團隊評估後，認定有心理諮商需求者，便可加入計畫，初步規畫由加入國健署癌症策進計畫的12家醫院執行，預計自7月起實施，至明年12月底為止。

醫療團隊將依心情溫度計、心理壓力篩檢等進行風險分級，分低、中、高3個需求等級，陳柏熹說，等級最高、心理負擔最大的癌友，可獲12次心理諮商，中風險的一般癌症病人可獲6次諮商機會，較低風險癌友則提供心理健康相關衛教，癌友家屬如有需要，也可納入諮商方案，預計8千人受惠，如執行後預算、量能不足，將研議補充。

台灣癌症基金會從累積服務4290人次的心理諮商服務中，歸納出癌友6大心理困境，包括身體與健康、內在安全感、家庭關係、工作與社會功能、日常生活控制感、生命意義與存在感。台癌副執行長蔡麗娟說，癌症不僅是單一事件，也對癌友自我存在感造成影響，進一步影響家人，也可能讓人與社會逐漸脫節，盼心理支持成為癌症治療基本配備，而非附加選項。

健保署署長陳亮妤指出，癌症診斷初期癌友心理壓力最大，病人確診後一年輕生風險為一般人的5.5倍，良好心理韌性可降低死亡風險達41%，健保署會加強挹注資源，支持臨床精神科醫師、心理諮商師，協助癌友面對治療。

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