越南移工直聘擴大業別 納入家庭看護等7類

勞動部昨宣布開放雇主從越南以直接聘僱的方式，引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別的移工，不僅雇主能省下兩萬六千元的仲介介紹與服務費，移工更免去高達八萬元的仲介與服務費。

每年透過直聘方式聘僱的移工約五千人，直聘比率連百分之五都不到。除直聘少為民眾所知、行政程序繁瑣，過去也遭詬病海外選工局限在製造業，家庭看護則多是雇主國內承接轉換或聘期屆滿的在台移工。

據統計，去年移工服務四七五六件、雇主申請案五○六三件，但透過海外選工來台的移工僅三二八人，其中三二五人是製造業移工。

而勞動部去年的移工管理及運用調查更指出，事業單位知道直聘中心且曾直聘移工者占百分之五點三；家庭類雇主知道直聘中心且曾直聘外看者占百分之八點六。家庭雇主不想直聘者占百分之七十六點三，高達百分之六十一點九是因為不想負擔移工照顧及代辦事項，其次是不想處理申辦作業百分之五十八點三、不想負擔移工管理溝通事項百分之五十六點四。

越南移工的直接聘僱，過去也只提供製造業選工。勞動部昨表示，將擴大專案選工業別範圍，開放家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈、多元陪伴照顧，由「直接聘僱聯合服務中心」擔任窗口，不必再透過仲介。

勞動部跨國勞動力事務中心主任莊國良指出，對雇主來說，若從海外直接引進，可省兩萬元登記及介紹費。引進到國內後，若不透過仲介管理，一年還可再省兩千元服務費。換句話說，若雇主全程自行直接聘僱引進、也替移工辦證件、健檢、生活照料等，三年下來可省兩萬六千元。至於移工端，則可省下兩萬元的仲介費、三年六萬元的服務費。

發展署說明，當雇主向直聘中心提需求，直聘中心會轉請來源國提供雇主需求人數兩到三倍的移工名單，雇主可選擇用書面、視訊或親赴海外等方式選工，後續再由直聘中心與來源國協助完成移工入境、就業相關程序。如果雇主已有人選，也可指名聘僱，由直聘中心協助辦理。