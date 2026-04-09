華信盼停飛高花航線 花蓮縣府爭取保留

中東情勢不穩，航空燃油價格飆漲，華信董事長陳大鈞昨表示，今年光油價就虧損六億，高雄飛花蓮航班載客率僅二成，「沒有意義的苦撐，我的心也很亂」，盼能停飛高花航線，除了減損，也能增加需求較高的航線。民航局表示，了解也體諒業者處境，後續會評估，業者如有減班需求，也會配合研議。

花蓮縣府表示，一旦停飛勢必影響民眾就醫、就學及探親等需求，將持續向中央爭取保留。旅宿業者則說，立榮今年已減班，華信停飛對花蓮觀光是一大警訊，班機載客率跟住宿率差不多，盼辦大型活動吸客。

陳大鈞說，受中東戰火影響，今年油價就虧損一成，需多花六億元。若以新油價計算，高花航線每天一班，中花航線一周三班，高花及中花航線整年虧損七千萬。然而高花航線載客率僅二成，印象最深刻的是，去年十一月十五日，高花去程僅五人、回程七人，「幫乘客買自強號車票都划算」。

「既然虧損又不能成就什麼，為何執意要飛？」陳大鈞表示，離島航線要靠航空，但高花並非無可取代，還有公路及鐵路，且其他航線如金馬、台東航線幾乎客滿，民航局又因救災、疏運經常要求增開加班機，認為取消高花航線不僅能減損，針對供不應求航線也能增班。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡坦言，不光華信航空虧損，立榮航空也類似，航空公司長期虧損，航線營運一定優先被檢討。希望能多辦吸引遊客大型活動，可能是短時間讓花蓮聚集客人的方向。