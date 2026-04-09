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民團：直聘制度未改 雇主風險一樣大

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部開放從越南直聘引進家庭看護工，但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕認為，若現行制度不改，直聘依舊難用的狀況下，開放再多國家、工作類別都一樣；桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華則樂見開放，但提醒勞動部應更加廣設直聘中心，提升申辦近便性。

黃姿華表示，直聘最大的好處是省下移工的仲介費，當移工沒有負債來台，也可進一步降低逃逸的可能性。不過，她也提醒，重點在於雇主引進移工的過程，直聘中心如何在程序作業更簡便，並提供協調等資源，推廣直聘最重要的是方便性、還有可信賴性，盼勞動部在各縣市都設立直聘據點。

張姮燕則認為，只要現行制度未改善，開放什麼國籍、類別，成效恐怕都不會太大，勞動部只是把風險跟成本丟給家庭雇主承擔。對雇主來說，直聘中心只負責到媒合，當移工來台之後出狀況，或勞雇間發生糾紛，過去還能仰賴仲介處理的雇主，此時變得求助無門，使用直聘反而可能成了災難的開始。

她提及，越南移工失聯率最高，若直聘越南看護，後來逃逸了，失能家庭面臨空窗期該如何是好？此外，過去不乏雇主忘記帶移工健檢遭罰六萬元，省下兩萬多元，卻因一時疏忽賠更多錢。她認為，修法降低罰鍰金額無濟於事，而是不該讓雇主自行承擔責任。

理事長 越南 雇主 勞動部 移工 看護 健檢

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