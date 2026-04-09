失智失蹤定位輔具補助 恐看到吃不到

失智長者走失意外頻傳，已成全國性議題。中央雖訂定「衛星定位輔具補助規定」，但民眾須領有第一類身障手冊，申請限制多，且經費由地方政府自籌；全國最多人口的新北市四年來僅申請一一三案，若全市六點一萬名失智人口都補助，新北必須自籌超過二點四億元，地方財政負擔沉重，宛如「看得到、吃不到」的補助政策，民代建議中央應簡化流程、不讓地方各自承擔。

衛福部社家署署長周道君指出，現行衛星定位器補助項目規範為第一類身障及精神相關障別者可以使用，去年補助使用者約一五○人、前年一六○人，人數並不多，主因身心障礙者不見得願意使用，部分失智者也不喜歡身上有陌生物體，這類定位器多需穩定充電，失智家屬各有考量。

桃園市府函文中央建議新增補助，衛福部函復今年七月起將新增「全租賃智慧科技輔具給付項目」的「安全看視類」；至於新制上路前，無法申請補助的疑似失智者，市府正研議結合市民卡發展協尋機制，降低走失風險。

近期山區大雨，新北三芝八旬阿嬤前往山區採竹筍，連兩天未返家；還有一對夫妻在淡水捷運站走失，最後身影顯示搭乘公車上山，至今去向不明。民進黨新北市議員鄭宇恩在議會質詢說，新北市約六點一萬名失智人口，全市預防走失手鍊累計申請三萬三千餘條，僅過五成；衛星定位輔具補助申請須領有「第一類身障手冊」，新北二○二三年補助四十一案、前年卅三案、去年卅案，今年截至三月僅九案。

依據身心障礙者權益保障法，申請第一類身障手冊須經專科醫師診斷、通過國際功能分類評估，例如認知功能大幅衰退、完全無法自理等才能達標；申請程序也很耗時，且須頻繁往返醫院與行政單位。

鄭宇恩說，第一類手冊資格申請過程限制多，也有空窗期，難達預防效果。北市自辦失智症衛星定位輔具補助，設籍、居住民眾經地區醫院診斷可獲補助，她建議新北長照處應比照北市，而不是亡羊補牢。

國民黨新北市議員江怡臻說，失智人口與實際申請者有重大落差，問題在於補助門檻僵化，難以涵蓋高風險走失族群；北市雖先放寬資格，但中央不應讓地方各自承擔，反而影響各縣市需求者的權益。

北市社會局表示，北市高齡化狀況日益嚴重，二○一八年起自籌經費，擴大推動個人衛星定位器補助，補助七千至一萬元，二○二三年至今有二四七人申請。

新北社會局身心障礙福利科長楊貴閔說，衛星定位輔具須包含Ａ-ＧＰＳ定位功能、可查詢地點服務、定位系統須可待機超過七十二小時與對外緊急求助功能，通常做成類似手表或吊繩，價格四千到一萬二千元都有，補助一般戶四五○○元、中低收入戶六七五○元、低收入戶九千元。