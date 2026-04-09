聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／制度補洞 失智失蹤勿悲劇收場

聯合報／ 本報記者陳雨鑫林政忠

台灣邁入超高齡社會，失智人口今年已破卅五萬人，預計二○五○年攀至九十萬人，「失智失蹤」也成社會隱憂。警政署統計，失智失蹤的占比逐年升高，但面對失智失蹤事件，台灣長期在原地踏步，失智家庭若有協尋需求，國內機制幾乎不存在，只能靠警方或自身力量找人，導致悲劇層出不窮。

面對失智家人失蹤，多數家庭都毫無準備，僅知道第一時間報警協尋，但警力有限，家屬只能被動等待，能不能找回長者有時要靠運氣。

如果遲遲沒有消息，家屬通常轉向求助媒體或社群，甚至仰賴里長「土法煉鋼」逐戶敲門，多已錯過黃金救援時期。藝人林葉亭父親去年一月於北市內湖區失蹤，第一時間雖報案，仍得靠自身力量擴散協尋訊息，搜救十一天後，老父親不幸離世。

預防失智失蹤，現在責任多落在家屬身上，包含家屬應先帶失智者到警局按壓指紋、自行購買失智手環等，但不幸的是，家屬尚未確認長者是否失智之前，長輩就可能先失蹤，或是即使有失智手環或定位器，失蹤那一天偏偏就是沒帶。尤其事件發生後，後端的協尋機制幾乎薄弱到讓家屬無法懷抱希望。

民眾除了依靠天助自助之外，政府更應積極作為，正視失智失蹤是需要跨部門、中央地方攜手合作的公共安全議題，以社區為基礎的通報網絡層級，建立類似兒童走失的即時警報系統，不該讓失智者一失蹤就像被判死刑，如果政府此刻仍不採取行動，未來恐付出更沉重的社會成本。

延伸閱讀

跑山獸收10萬挨轟！登山專家挺「勘查能力台灣無人敵」 早料遭忌妒

照顧難題／專責機構一位難求！失智患者難安置 照顧體系斷裂

照顧難題／失智人口逾35萬 機構床位有限、照護留才難

照顧難題／歐晉德照護失智大姊 曾驚慌失措

相關新聞

高溫飆35度！明起5天溫暖炎熱 辛樂克颱風最快周五生成

明天起轉為溫暖炎熱的好天氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起至下周一各地晴到多雲，高溫上看35度，下周三鋒面通過、東北季風增強，北東水氣增多且高溫略降；另關島東南方海面的熱帶擾動正發展中，預計周五前後增強為熱帶性低氣壓或「辛樂克」颱風，但對台灣無影響。

清明後「鼻過敏」高峰 防氣喘風險

清明過後，是過敏性鼻炎爆發的高峰期。中醫師賴俊宏表示，每年一到清明、梅雨季節，多風且濕氣漸增，花粉與塵蟎、黴菌滋生，容易引發鼻過敏，不少人早晨起床後連打數個噴嚏、流清涕，或出現眼睛紅癢等症狀，若持續時間長，除了影響睡眠品質，也降低白天的工作與學習效率。

健康你我他／讀報看繪本畫冊 通古今俠骨柔情

早晨期待讀報時間，世界新聞、家國大事、醫療保健、專家評論、小道消息盡收眼底，副刊的藝文篇章提供了作家們的精心之作和普羅大眾的生活點滴。

華信盼停飛高花航線 花蓮縣府爭取保留

中東情勢不穩，航空燃油價格飆漲，華信董事長陳大鈞昨表示，今年光油價就虧損六億，高雄飛花蓮航班載客率僅二成，「沒有意義的苦撐，我的心也很亂」，盼能停飛高花航線，除了減損，也能增加需求較高的航線。民航局表示，了解也體諒業者處境，後續會評估，業者如有減班需求，也會配合研議。

民團：直聘制度未改 雇主風險一樣大

勞動部開放從越南直聘引進家庭看護工，但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕認為，若現行制度不改，直聘依舊難用的狀況下，開放再多國家、工作類別都一樣；桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華則樂見開放，但提醒勞動部應更加廣設直聘中心，提升申辦近便性。

越南移工直聘擴大業別 納入家庭看護等7類

勞動部昨宣布開放雇主從越南以直接聘僱的方式，引進家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別的移工，不僅雇主能省下兩萬六千元的仲介介紹與服務費，移工更免去高達八萬元的仲介與服務費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。