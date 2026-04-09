冷眼集／制度補洞 失智失蹤勿悲劇收場

台灣邁入超高齡社會，失智人口今年已破卅五萬人，預計二○五○年攀至九十萬人，「失智失蹤」也成社會隱憂。警政署統計，失智失蹤的占比逐年升高，但面對失智失蹤事件，台灣長期在原地踏步，失智家庭若有協尋需求，國內機制幾乎不存在，只能靠警方或自身力量找人，導致悲劇層出不窮。

面對失智家人失蹤，多數家庭都毫無準備，僅知道第一時間報警協尋，但警力有限，家屬只能被動等待，能不能找回長者有時要靠運氣。

如果遲遲沒有消息，家屬通常轉向求助媒體或社群，甚至仰賴里長「土法煉鋼」逐戶敲門，多已錯過黃金救援時期。藝人林葉亭父親去年一月於北市內湖區失蹤，第一時間雖報案，仍得靠自身力量擴散協尋訊息，搜救十一天後，老父親不幸離世。

預防失智失蹤，現在責任多落在家屬身上，包含家屬應先帶失智者到警局按壓指紋、自行購買失智手環等，但不幸的是，家屬尚未確認長者是否失智之前，長輩就可能先失蹤，或是即使有失智手環或定位器，失蹤那一天偏偏就是沒帶。尤其事件發生後，後端的協尋機制幾乎薄弱到讓家屬無法懷抱希望。

民眾除了依靠天助自助之外，政府更應積極作為，正視失智失蹤是需要跨部門、中央地方攜手合作的公共安全議題，以社區為基礎的通報網絡層級，建立類似兒童走失的即時警報系統，不該讓失智者一失蹤就像被判死刑，如果政府此刻仍不採取行動，未來恐付出更沉重的社會成本。