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平溪打造長智村 店家當友善守護站

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
平溪為全台最老鄉鎮，平日平溪老街遊客不多，年邁長者悠閒坐在店門口顧店打發時間。記者林媛玲／攝影
平溪為全台最老鄉鎮，平日平溪老街遊客不多，年邁長者悠閒坐在店門口顧店打發時間。記者林媛玲／攝影

新北平溪區人口不到四千人，長者逾一千四百人、占三成六，是全台老化程度最高的行政區，近年仿照荷蘭霍格威村打造「不老長智村」。平溪居民說，就像歌曲所哼唱：「當你老了，走不動了，爐火旁打盹，回憶青春」，社區店家將是長輩們最近的守護站。

荷蘭霍格威村二○○九年打造全球首座失智村，讓失智長者在熟悉社區健康老化善終，專業照護人員提供隱性而全面協助，不必住進養老院。

台灣平均每十三名長者就有一人失智，新北平溪衛生所二○二一年推動不老長智村，全區有五十四處失智友善守護站，據點固定安排活動，專車接送長者外出，避免斷崖式衰老。

記者實地走訪菁桐老街，社區有阿伯每天到柑仔店買瓶醬油，偶爾還忘了付錢，經通知家人轉介醫院發現已經失智；還有長者兩個月叫五趟救護車，後來也證實失智。

加入守護站的陳姓老闆娘丈夫罹癌、輕微失智，她表示，「有一天我們都會老，大家都在想辦法照顧里內長輩」。

2021年推動不老失智村，衛生所結合社區友善店家，邀請店家加入失智友善店家，成為社區的雙眼。記者林媛玲／攝影 林媛玲
2021年推動不老失智村，衛生所結合社區友善店家，邀請店家加入失智友善店家，成為社區的雙眼。記者林媛玲／攝影 林媛玲

荷蘭 失智 平溪

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