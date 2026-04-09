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新北預修法細胞簡訊協尋失智者 衛福部：有難度

聯合報／ 記者葉德正黃婉婷林琮恩／連線報導
新北市議員鄭宇恩認為，防治失智症患者走失，預防勝於尋找。圖／聯合報系資料照片 劉懿萱
新北市議員鄭宇恩認為，防治失智症患者走失，預防勝於尋找。圖／聯合報系資料照片 劉懿萱

針對失智者失蹤問題，民代建議參考南韓「細胞簡訊失蹤警報系統」，進一步擴大至協尋失蹤兒童與失智長者。新北市消防局長陳崇岳說，細胞簡訊受限主因擔心過度擾民造成恐慌；對於民代建議擴大協尋失智失蹤者，地方會建議中央，研議修改相關法令。不過，衛福部社家署署長周道君說，發放細胞簡訊有其成本，且須明確知道走失位置，執行上有難度。

新北市消防局表示，目前細胞簡訊權責在中央災害防救辦公室，主要用於天災等緊急情況，地方政府雖可發布細胞簡訊或區域簡訊，但權限有限；去年北捷事件後的公安演練，北市警方也須經過中央核定才能發送細胞簡訊。

行政院官員說，失蹤協尋能否定義為電信法所稱的「災害」，仍需與主管機關ＮＣＣ確認，也並非所有家屬都希望將家屬患病及失蹤消息公諸於世，隱私保護、法律授權及辨識機制應更成熟，避免引發不必要爭議。

民進黨新北市議員鄭宇恩說，南韓警方導入細胞簡訊失蹤警報系統後，失蹤者平均尋獲時間可減少四小時卅六分鐘，協尋效率提升七點四倍。「走失後的前幾個小時最關鍵。」鄭宇恩說，多一雙眼睛，就多一分找到的機會。

衛生局長陳潤秋表示，細胞簡訊若能提升協尋效率，值得研議，但涉及警察局、消防局、衛生局及中央等跨機關權責，須進一步討論。

衛生局 北市 公安

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