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關鍵癌症拚健康平權！專家：資源到位 解癌患「不同命」困境

聯合報／ 記者陳雨鑫蘇湘雲／台北報導
在「降低高復發、關鍵癌亡率，響應健康台灣新願景」專家會議，台灣癌症基金會癌友服務組督導暨政策倡議主任游懿群（左起）、台灣婦癌研究團體理事長賴瓊慧、健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛、健保署署長陳亮妤、國立台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人、台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等皆共襄盛舉。記者曾學仁／攝影
在「降低高復發、關鍵癌亡率，響應健康台灣新願景」專家會議，台灣癌症基金會癌友服務組督導暨政策倡議主任游懿群（左起）、台灣婦癌研究團體理事長賴瓊慧、健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛、健保署署長陳亮妤、國立台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人、台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等皆共襄盛舉。記者曾學仁／攝影

台灣癌症治療持續進步，也讓癌症趨於「慢病化」，但分析國內常見癌症五年存活率，卻出現「不同癌不同命、同癌不同命」現象，多位專家指，此現象背後主因在於健保給付、篩檢資源與癌症惡性度不同所導致，其中頭頸癌、卵巢癌等關鍵癌病患的「健康平權」議題更受關注。

在台灣癌症基金會與聯合報健康事業部攜手舉行的「降低高復發、關鍵癌死亡率，響應健康台灣新願景」專家會議，健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛指出，癌症存活差距首先體現在資源分配。以肺癌為例，自二○○四年健保納入標靶藥物後，加上精準治療與篩檢普及，死亡率逐步下降；相較下胰臟癌等資源投入較少癌別，存活率始終難突破，形成「不同癌不同命」現象。

健康台灣推動委員會癌症防治組委員、國立成功大學醫學院附設醫院外科部主治醫師沈延盛。記者曾學仁／攝影
健康台灣推動委員會癌症防治組委員、國立成功大學醫學院附設醫院外科部主治醫師沈延盛。記者曾學仁／攝影

沒錢治療 有藥也沒用

若分析同一癌別，「同癌不同命」差距更大，當病患無法負擔檢測與後續標靶治療費用，即使醫療技術存在、有藥可用，也無法受益，命運因此分岔。像頭頸癌病患中不少為男性、勞工階級，而五十歲上下的女性卵巢癌病患，不在少數，且兩族群常是家庭、職場支柱，一旦罹癌，家庭、生活可能瀕臨崩潰，對上述困境更是有感。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，頭頸癌、卵巢癌等關鍵癌因復發風險高，其衝擊不僅在於疾病惡性度，病患的人生、工作與家庭也承受挑戰。頭頸癌病患的自殺率便高於其他癌症病患，近年來卵巢癌的死亡率則不降反增，皆顯示相關治療、檢查與照護等資源支持的重要性。

台灣癌症基金會醫療副執行長、台北市立萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙。記者曾學仁／攝影
台灣癌症基金會醫療副執行長、台北市立萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙。記者曾學仁／攝影

台大醫院副院長婁培人分析，頭頸癌的健保平均藥費支出，只占肺癌的七分之一，過去十年健保給付僅更新四次，因投入資源有差距，像下咽癌的五年存活率僅約百分之三十，現在國際頭頸癌的治療指引，已將免疫治療納入轉移、復發型頭頸癌的「第一線治療」，但台灣卻把免疫治療放在化療失敗之後。另外，國外用藥標準多為PD-L1數值大於１即可用藥，台灣卻規定須大於20才能給付，導致病患用藥受限。

國立台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人。記者曾學仁／攝影
國立台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人。記者曾學仁／攝影

至於卵巢癌，病患生命因疾病高復發、易有抗藥性，有效藥物的使用刻不容緩。台灣婦癌研究團體理事長賴瓊慧說，像「復發性卵巢癌」病患常對「鉑金類」化療藥物產生抗藥性，復發後，整體存活時間約只有一年，直到近年ADC（抗體藥物複合體）藥物問世，在美國二○二二年就得到加速核准，且在二○二四年通過完全核准。但目前尚未在台灣核准使用，仍待進一步食藥署藥證申請與健保給付申請。

台灣婦癌研究團體理事長、長庚醫療財團法人婦產科教授級主治醫師賴瓊慧。記者曾學仁／攝影
台灣婦癌研究團體理事長、長庚醫療財團法人婦產科教授級主治醫師賴瓊慧。記者曾學仁／攝影

健保署 致力接軌國際

針對專家提出關鍵癌新藥給付須加速、與國際接軌不足等質疑，健保署長陳亮妤表示回應，近年癌症治療已透過「三支箭」策略全面推進，包括擴大篩檢、納入NGS基因檢測及設立癌症新藥基金。

健保署署長陳亮妤。記者曾學仁／攝影
健保署署長陳亮妤。記者曾學仁／攝影

陳亮妤表示，健保癌藥支出費用十年成長達百分之九點三，收載一九○項癌症新藥，支出成長率高於健保總額，癌症新藥基金去年以公務預算挹注五十億，實際支出僅廿二億餘元，凸顯現在新藥收載關鍵在於療效、安全與財務永續，確保資源合理分配。

陳亮妤強調，國健署擴大篩檢後，會由健保署協助監測醫療品質，如肺癌或乳癌陸續推出「論質計酬」方案，醫療團隊得更精準用藥，品質達標才給予給付，此舉也讓台灣癌症用藥更能與國際接軌。

癌症 聯合報健康事業部 卵巢癌 台灣

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