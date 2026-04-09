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外貌改變、語言障礙...說不出的苦 衝擊關鍵癌患者生存意願
對於卵巢癌、頭頸癌等關鍵癌病患來說，除了要面對健保給付藥物有限、自費治療多半昂貴等難題，因復發頻繁住院或因手術導致外貌改變等，更常是病患心中「說不出的苦」，台大醫院副院長婁培人直言，像頭頸癌病患，輕生機率更是其他癌症病患的五倍之多。
台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙、台灣婦癌研究團體理事長賴瓊慧指出，像卵巢癌病患，逾半數確診已晚期，病患常奔忙於職場、家庭，因癌症常反覆復發，病患生活受侵擾；而頭頸癌病患常面臨「收入斷炊」、「外貌改變」與「語言、吞嚥障礙」等打擊，部分癌別死亡中位數年齡甚至落在五十到六十歲等中壯年區間。
張家崙舉例，曾有年約卅歲卵巢癌病患，原本光鮮亮麗，化療後頭髮掉落、因免疫低下而承受感染風險，她抱持「我要活下去，要陪家人走更長的路！」心態抗癌。另有五十六歲男性舌癌病患，在接受腫瘤切除手術後，因言語表達困難、外觀出現改變而被迫離開職場，心情鬱悶，意味著醫療體系在提升病患生活品質、預後方面仍有極大努力空間。
台灣癌症基金會癌友服務組督導暨政策倡議組主任游懿群表示，該基金會自二○○二年起即推動心理諮商服務，並於今年一月成立心理諮商所，提供癌症病患五次免費諮商服務。不僅接住病患的情緒，也同步支持家屬所面臨的長期照顧壓力。
婁培人呼籲，癌症治療後的併發症常嚴重影響病患生活品質，因此病患亟須心理諮商的協助，但相關給付為數不多，而病患的營養諮詢、吞嚥復健等，也須更多資源投入，病患才更有機會回歸正常生活。
提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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