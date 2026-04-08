鐵道局揭減碳藍圖 16座新站拚化身淨零智慧車站

交通部鐵道局今天舉辦研討會，公布未來鐵道建設分階段減碳目標，力拚在2050年達成減碳50%的長期願景，另有16座新車站將爭取提升取得建築標章等級、全面推動淨零智慧車站。

隨著全球氣候變遷加劇，淨零排放已成為國際共識，鐵道局今天舉辦「PAS 2080碳管理暨永續鐵道車站研討會」，發表鐵道工程減碳參考指引及鐵道車站概念設計指引。

鐵道局發布新聞稿表示，會中正式公布未來鐵道建設分階段減碳目標，2030年減碳20%、2040年減碳30%，並於2050年達成減碳50%的長期願景。

鐵道局長楊正君表示，為接軌國際標準並從制度面落實鐵道建設的全生命週期碳管理，今年1月1日已正式發布「PAS 2080碳管理程序書及鐵道工程減碳參考指引」，在此之前更已積極展開多項減碳奠基努力。

楊正君指出，去年7月30日發布鐵道車站概念設計指引，確立新世代車站的設計標準，同時也先行執行工程碳盤查，針對花東計畫與桃園地下化計畫等案進行盤點，計算出在非車站工程中，橋梁工程占估算碳排量高達69.24%，為後續減碳策略提供具體的數據基礎。

鐵道局進一步說明，台灣鐵道工程將依據PAS 2080標準，導入全生命週期碳管理模式，從規劃階段估算工程碳排量並評估減碳方案。設計階段設定合理的容許碳排量以研擬減碳設計，施工階段落實前端設計並持續追蹤成效，到營運管理階段推動整體價值鏈的合作，全面追蹤營管期間的碳排資訊。

在工程方面，鐵道局指出，分為兩大類進行管制，針對隧道、橋梁、軌道等非車站工程，將以「工程類型碳排強度」進行管制，具體做法包括以含礦物摻料（飛灰、爐石粉）替代部分水泥、採用土方平衡設計、臨時軌道碴與鋼軌再利用、推行預鑄模組化工法（如預鑄電纜槽、橋梁模組件等）、導入建築資訊模型（BIM）應用，以及選用低蘊含碳材料與優化施工工法等。

車站工程則以取得「綠建築標章」、「建築能效標示」與「低碳建築標示」為目標，強化節能與環境效益。

在車站設計方面，鐵道局表示，未來10年預計將有16座新車站陸續啟用，涵蓋桃園地下化計畫的桃園、中壢、鳳鳴、內壢等站，嘉義高架化計畫的嘉義、民雄、北回歸線站，台南地下化計畫的台南、林森、南台南站，以及彰化田中支線的新田中站等。

針對上述新建車站，鐵道局指出，將在預算、期程及用地許可前提下，爭取提升取得建築標章等級，全面推動淨零智慧車站。