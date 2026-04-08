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衛福部所屬19家醫院資訊系統為中資？昱誠智能澄清：指控非事實
衛福部部立醫院汰換醫療系統，得標廠商遭質疑為陸資，衛福部長石崇良表示，全案依法執行，對外界指控已要求嚴查，得標商昱誠智能回應指出，該公司為百分百台灣在地公 司，所有研發、設計、製作均為台灣製造，可確認並非陸資企業。
昱誠智能指出，該公司在資安防護層面，均通過 ISO2701個⼈資料隱私認證，以及資訊安全管理之第三方認證，足證該公司為在地專業智能服務公司，在業界享有高度商譽與信賴 。
有媒體報導，衛生福利部以「發展次世代醫療系統」為由，汰換19家部立醫院的資訊系統，並委由部立台北醫院統一招標，但得標的昱誠智能，曾因部立桃園醫院醫療資訊系統遭駭客入侵，被外界質疑具有陸資背景，卻還能繼續低價搶標。
昱誠智能回應，報導所指標案，是衛福部為朝系統自主開發發展，委由台北醫院成立資訊中心「籌備⼩組」，委託部立台北醫院取得19家系統汰換醫院代購授權，依政府採購法辦理公開招標，招標內容為取得部醫醫療資訊系統原始碼權，協助完成部醫資訊中心進行技術移轉及部立醫院資訊系統上線，主要內容為技術移轉，附加3院所系統換裝，本標案為評選標方式，參與投標廠商有二家 。
報導所謂該司提供之系統為「公版軟體」，以致需再編列與支付經費修改程式，若想修改程式，僅能找該公司及資料庫 / 硬體設備採購綁住，政府採購網提出25項約產品，或語帶威脅概不負責等，均屬子虛烏有。
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