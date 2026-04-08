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「我們只是裝作很勇敢」心理諮商找回力量 朱芯儀談抗癌之路

中央社／ 台北8日電
抗癌藝人朱芯儀（圖）8日出席台灣癌症基金會、亞太心理腫瘤學交流基金會舉辦的「讓心理被看見」行動記者會，分享抗癌過程身邊有許多人支持陪伴著她，讓心理壓力有出口。圖／中央社
抗癌藝人朱芯儀（圖）8日出席台灣癌症基金會、亞太心理腫瘤學交流基金會舉辦的「讓心理被看見」行動記者會，分享抗癌過程身邊有許多人支持陪伴著她，讓心理壓力有出口。圖／中央社

「很多時候，我們只是裝作很勇敢。」抗癌藝人朱芯儀說，她的病不只是個人的痛苦，丈夫也籠罩在恐懼中，還要支撐家庭，幸好丈夫接受心理諮商，讓心理更強壯，夫妻攜手成長。

朱芯儀多次公開分享抗癌歷程，她今天出席台灣癌症基金會、亞太心理腫瘤學交流基金會舉辦的「讓心理被看見」行動記者會，再次說起2021年確診乳癌，歷經乳房切除手術、化療與長時間治療歷程，累計接受超過18次療程，才逐步走過抗癌之路 。

朱芯儀提到，當時她開始健身，有一天照鏡子時發現兩側胸部大小不一，原以為沒什麼大礙，但在丈夫的建議下去檢查，結果卻是乳癌第2期、接近第3期，癌細胞已擴散到淋巴。突如其來的消息讓她非常緊張，但她知道自己必須接受治療，為了孩子要努力抗癌、活下去。

她的病不只是個人的痛苦，也讓整個家庭籠罩在陰霾之中。朱芯儀表示，她的丈夫就是無數癌症家庭陪病者的縮影，既恐懼又無助，承受巨大壓力，但仍努力支撐家庭。幸好丈夫主動尋找紓壓方式，並接受心理諮商，讓心理逐漸強壯，形成良性循環，給予她更穩定的支持。

「治療這條路真的不是人幹的。」朱芯儀坦言，身為需要在螢光幕前維持亮麗形象的藝人，化療帶來的掉髮、眉毛脫落與身體腫脹，讓她的外貌產生巨大改變，最大的衝擊是，她看待自己的眼光完全不同，也一度無法接受這樣的自己，甚至懷疑未來能否回到過去的樣子。

「我自己也傻傻的，我決定要治療，我就要往變好的方式走，我不會去想其他的。」朱芯儀選擇專注在治療本身，她認為生病本身並不可怕，可怕的是看待自己的方式。她努力建立正向信念，相信自己一定會好起來，並積極接受心理諮商等專業協助，也慢慢走出低潮。

朱芯儀表示，在抗癌路上有許多人提供支持與陪伴，她認為在這過程不僅是醫療上的努力，最重要的是「有人願意理解、願意陪伴」，讓心理壓力有出口。她持續尋找療癒身心的方法，提醒自己保持開心，因為快樂正是預防復發的重要良藥。

台灣癌症基金會2013年至今累計超過4290人次的心理諮商服務，發現癌友的心理困境並非單一壓力，而是至少40種「失去與害怕」的經驗，並可歸納為6大心理衝擊面向，包括身體與健康、內在安全感、家庭關係、工作與社會功能、日常生活控制感，以及生命意義與存在感。

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