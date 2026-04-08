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「黃春明小行星」登上世界星圖 黃春明想對天上大喊「阿公我沒變壞」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明表示，知道這消息時高興到說不出話。記者曾原信／攝影
中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明表示，知道這消息時高興到說不出話。記者曾原信／攝影

「只要太陽出來，你就可以在太陽旁邊看到黃春明小行星。」中央大學今天在台北文學糧倉舉行「黃春明小行星頒贈儀式」，象徵名為「黃春明」的小行星獲國際天文學聯合會（IAU）正式通過，「黃春明」將在國際星圖閃閃發亮。小說家黃春明親自出席頒贈儀式，表示現在最想做的一件事，是告訴天上的阿公「阿公我沒有變壞」，他的告白讓台下許多人都紅了眼。

為表彰黃春明對台灣文學與文化的深遠貢獻，中央大學將2008年由鹿林天文台發現，編號777018號小行星，正式命名為「黃春明（Huangchunming）」。中央大學指出，1966年4月黃春明遷居台北，距離今年(2026年)剛好屆滿60年。

中央大學校長蕭述三表示，鹿林天文台多年來發現多顆小行星，將台灣帶入國際天文舞台。此次以小行星命名向黃春明先生致敬，象徵科學與人文的交會。「黃春明（Huangchunming）小行星」編號777018，由中央大學鹿林天文台蕭翔耀與馬里蘭大學葉泉志博士合作發現。該小行星直徑約1.9公里，運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一周約需5.63年（軌道週期）。其距離太陽最近時（近日點）約4.44億公里，最遠時（遠日點）約5.06億公里。

中央大學教授陳文屏指出，目前有近80萬顆小行星「被發現」，但只有兩萬顆小行星被命名，打趣黃春明「多了一個不動產」，但不能賣。中央大學自2006年推動鹿林巡天計畫以來，不僅發現台灣史上第一顆彗星，也已發現超過800顆小行星，使台灣成為亞洲小行星發現最活躍的地區之一。

「我現在還在寫，我還要講故事。」91歲的黃春明筆耕不輟，去年才剛出版小說新作「山爺」。早年常去「明星咖啡館」寫作、被視為台灣「明星作家」的他，如今真的成為「明星」—將名字放上世界星圖。他表示此刻最想跟天上的阿公「講幾句話」。

黃春明表示，母親早逝，爺爺扮演支持他的重要力量。年輕時黃春明屢遭退學，從台南退到屏東，朋友告訴阿公，這個孫子以後「大好大壞」，不是大好就是大壞。某天他準備搭火車南下、前往最後一所願意收留他的學校。他一坐下來，卻發現月台上竟出現爺爺的身影。被發現的爺爺卻嘴硬「我是來對時鐘(時間)」。當火車駛動，阿公竟然追著火車跑了起來，直到追不上，才在月台上舉手向孫子說再見。

「家庭給我的力量很大。」阿公在月台上招手的身影，一直放在黃春明心中。當年若沒有阿公無條件的支持，黃春明認為自己可能早就走入歧途，感慨「現代人家庭的力量愈來愈小」。但黃春明「變乖」後，爺爺已經辭世。因此也當了阿公的黃春明，如今最想跟天上的爺爺說一句話「阿公我沒變壞」。

中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明（左）偕同妻子林美音（右）出席並接下銘牌。記者曾原信／攝影
中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明（左）偕同妻子林美音（右）出席並接下銘牌。記者曾原信／攝影

中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，中央大學天文教授陳文屏（圖）表示，該小行星直徑約1.9公里。記者曾原信／攝影
中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，中央大學天文教授陳文屏（圖）表示，該小行星直徑約1.9公里。記者曾原信／攝影

中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明（中）出席並接下銘牌，中央大學校長蕭述三（右）頒發。記者曾原信／攝影
中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明（中）出席並接下銘牌，中央大學校長蕭述三（右）頒發。記者曾原信／攝影

中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，圖為小行星銘牌。記者曾原信／攝影
中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，圖為小行星銘牌。記者曾原信／攝影

中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明表示，知道這消息時高興到說不出話。記者曾原信／攝影
中央大學將2008年發現之編號777018小行星正式命名為黃春明，今天下午舉行頒贈儀式，作家黃春明表示，知道這消息時高興到說不出話。記者曾原信／攝影

黃春明

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