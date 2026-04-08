高溫飆35度！明起5天溫暖炎熱 辛樂克颱風最快周五生成

明天起轉為溫暖炎熱的好天氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起至下周一各地晴到多雲，高溫上看35度，下周三鋒面通過、東北季風增強，北東水氣增多且高溫略降；另關島東南方海面的熱帶擾動正發展中，預計周五前後增強為熱帶性低氣壓或「辛樂克」颱風，但對台灣無影響。

黃恩鴻說，明起各地轉乾，周四至下周一（9至13日）各地為晴到多雲的好天氣，但受到熱力作用影響，午後山區也有零星短暫雨，明天午後山區有零星短暫降雨；周六桃園以北、東北部也有零星短暫陣雨。

下周二（14日）有鋒面接近，北部、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫陣雨；下周三鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天至下周一環境風場為偏南風，感受溫暖炎熱，各地高溫約29至31度，局部高溫甚至上看35度，各地低溫21至23度，日夜溫差較大。

下周二鋒面接近，北東水氣增多，高溫連帶影響也略降，高溫北部、東半部略降到27至29度，中南部不受影響仍上看30至32度，各地低溫約23、24度。

下周三鋒面通過、東北季風增強，低溫北部、宜花20至22度，中南部、台東22至24度，高溫北部、宜花25、26度，中南部、台東28至31度。

黃恩鴻表示，周五西南風偏強，東南部甚至會有焚風發生機率；另關島東南方海面目前有熱帶擾動發展中，預計周五前後增強為熱帶性低氣壓，也不排除變成颱風「辛樂克」，後續朝西北轉北移動，距離台灣遙遠，不會有影響。