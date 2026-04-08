戶外吸菸室設置初步共識 遠離出入口、強調通風

戶外吸菸室缺統一標準，國健署近日邀集學者專家及地方政府開會討論，初步共識為戶外吸菸室設置以遠離建物出入口為主，應具備適當高度、保持良好通風，不朝向人潮密集處擴散。

台灣早已室內禁菸，但戶外抽菸並未明確限制，禁菸標示形同虛設，沒人管也沒人勸，不抽菸者在台灣街道上仍無處可躲，據113年國健署調查顯示，戶外二手菸暴露率達48.9%，其中馬路、街上、騎樓等戶外通行場所就是戶外二手菸「重災區」之首。

台北市長蔣萬安研擬推動無菸城市，先選定人潮眾多的中山及西門商圈設置戶外負壓吸菸室，國民黨立法委員陳菁徽3月中旬質詢指出，國內未對戶外吸菸室訂定統一標準，當時衛福部長石崇良允諾於3月底前由國健署召開專家會議討論、台北市政府提供規劃資料。

國健署今天以文字向中央社記者說明會議初步共識，已於3月底邀集學者專家及地方政府代表舉行會議，會中蒐集國際經驗及地方實務意見。國際間如設有戶外吸菸室，多採「非密閉式」設計，並以遠離建物出入口、主要公共通道及人潮聚集處為原則。

國健署表示，戶外吸菸室設置，應保有適當高度並維持良好通風，同時避免煙霧直接逸散，不宜朝人流較多之方向擴散。綜合國際經驗與專家建議，戶外吸菸室的設置，除地點選擇外，也應一併考量後續維護與管理成本，以確保措施具體可行。

國健署進一步說明，維護民眾健康、逐步推動無菸環境，為菸害防制政策的核心理念。尊重地方政府依城市發展特性及民意需求，因地制宜規劃禁菸措施與吸菸空間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康