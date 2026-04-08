東南亞度假新選擇 星宇航空10月起直飛峇里島

星宇航空今天宣布，10月1日起直飛峇里島，即日起開賣，隨著星宇北美及歐洲長程航線擴展，相信能觸及由台灣中轉前往峇里島的歐美客群，擴大歐美及東南亞間的轉機客市場。

峇里島是印尼最具代表性的海島旅遊勝地，融合海岸自然景觀與獨特印度教文化，長年吸引全球旅客前往。

星宇航空發布新聞稿表示，將於10月1日起開闢台北-峇里島航線，即日起正式開賣，將以Airbus新世代客機A321neo執飛，開航初期每週5班。

星宇航空執行長翟健華表示，峇里島長期深受全球旅客喜愛，不論在台灣或是歐美市場，皆是發展極為成熟的旅遊目的地，隨著星宇航空北美及歐洲長程航線的擴展，相信能觸及由台灣中轉前往峇里島的歐美客群，進一步擴大歐美及東南亞間的轉機客市場，以及整體航線的營運效益。

在10月1日正式開闢台北-峇里島航線後，星宇航空表示，將飛航東南亞超過13個航點，而6月1日起也將開闢第一個韓國航點釜山，8月1日起首航歐洲首個航點布拉格。

另外，長榮航空日前宣布，自4月30日起高雄-首爾航線將改為深受旅客喜愛的Hello Kitty彩繪機「粉萌機」營運，而5月20日起高雄出發往東京（BR108/107）、上海（BR706/705）及澳門（BR833/834）航線，將放大機型調整為A330-300廣體客機執飛。