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新北議員稱失智定位器補助門檻過高 衛福部曝申請件數：替代選項多元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署署長周道君指出，輔具補助依規定需符合身障身分，現行「衛星定位器」項目規範為第一類身障，及精神相關障別者可以使用，近年使用率偏低，原因包括坊間類似功能產品不少，且失智家屬各有考量。圖／本報資料照片
衛福部社家署署長周道君指出，輔具補助依規定需符合身障身分，現行「衛星定位器」項目規範為第一類身障，及精神相關障別者可以使用，近年使用率偏低，原因包括坊間類似功能產品不少，且失智家屬各有考量。圖／本報資料照片

衛福部補助防走失衛星定位輔具，因門檻過高導致使用率低，對此，衛福部社家署署長周道君指出，輔具補助依規定需符合身障身分，現行「衛星定位器」項目規範為第一類身障，及精神相關障別者可以使用，使用率偏低的主要原因為坊間類似功能產品不少，且失智家屬各有考量。

依「身障輔具費用補助辦法」，補助對象需領有我國身障證明。周道君指出，可申請「衛星定位器」輔具補助者眾多，包括第一類身障的失智症、自閉症、智能障礙、慢性精神病人，補助前提是障礙者有獨立外出能力，且有走失之虞，補助金額上限為九千元，身障輔具不分類型，每二年補助四項，身障者可依自身需求選擇符合資格的補助項目。

周道君表示，一一四年補助使用衛星定位器障礙者約一五〇人，一一三年一六〇人，人數並不多，分析背後原因，主要為衛星定位器屬穿戴式輔具，身心障礙者不見得願意使用，再者，部分失智者不喜歡身上有陌生物體，可能用手扯掉拆除。此外，這類定位器多需穩定充電，身障者是否願意配合，也是另一考量重點。

防止失智走失工具多元，以老人福利聯盟的「愛心手鍊」為例，採不鏽鋼製，印上特殊編號，失智者走失後，家屬立即通報，二日之內尋回率幾乎達百分之百，有一定程度預防走失效果。此外，部分失智家屬也會選用定位追蹤器，周道君說，「是否選擇衛星定位輔具，需看個別失智者情況。」

外界建議我國比照韓國，發布細胞簡訊讓周邊民眾協尋失智長輩。對此，周道君指出，發放細胞簡訊，有其成本，且必須明確知道失智長輩走失位置，才能針對周遭民眾發送簡訊，在執行上有一定難度。

衛福部 失智

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