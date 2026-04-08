糖尿病患戒不掉飲料恐洗腎 藥師奇招教喝「1飲品」一年狂減4種藥

對許多糖尿病友而言，要求他們完全戒除甜食與含糖飲料，往往比天天吞藥還要折磨。藥師胡廷岳近日分享一則成功案例，一名面臨洗腎危機的水果攤老闆，因為極度排斥白開水與無糖茶，糖化血色素始終居高不下。最終，藥師不靠說教，而是透過「行為科學」引導，讓他換喝一款「無糖酸梅水」，成功助他在一年內降低指數，同時擺脫了多款慢性病藥物。

胡廷岳藥師在YouTube頻道《小青書》中分享，這名經營水果攤的男子，平時常吃賣剩的水果或打成果汁當水喝，導致糖化血色素一度飆升至14%。雖然一天吞下多達10幾顆、共6種的血糖藥，但因為戒不掉全糖飲料又排斥喝水，糖化血色素降到9.6%後就卡關，不僅未達標（標準為7.0%以下），腎功能更瀕臨洗腎邊緣。

當男子的女兒焦急地尋求藥師協助時，男子一開始防備心極重，氣憤地大罵：「我都有乖乖吃藥，還有什麼好講的！」面對病患的抗拒，胡廷岳選擇放下衛教式的說教，轉而告訴對方：「其實有可以每天喝飲料，又能控制糖尿病的好方法。」

胡廷岳列出一長串飲品清單，讓男子玩「刪去法」。在剔除了無糖紅茶、無糖烏龍茶、豆漿與牛奶等「拒絕往來戶」後，男子終於對「枸杞根陳皮水」產生興趣，並主動詢問：「我有管道買到無糖酸梅乾，泡在水裡喝也可以嗎？」

在得到藥師的肯定答覆後，男子開始天天飲用「無糖酸梅水」。驚人的是，短短三個月後，他的糖化血色素就降到了7.2%，不僅創下罹病以來的新低，醫師也順勢為他減少了一種血糖藥。

持續執行一年後，男子的糖化血色素進一步降至完美的6.7%。驚人的進步讓醫師一口氣停掉了他所有的膽固醇與尿酸藥物，連血糖藥也精簡到只剩2種。胡廷岳感性表示，如果當初是「強迫」男子喝果乾水，絕對達不到這種成效；正是透過行為科學的方法，找出病患「真心喜歡且願意執行」的替代方案，最終才控糖成功。